Разрушитель сердец и мозгов: как Covid-19 доводит до инфаркта и инсульта

Стоит отметить, что в группе исследованных людей с Covid-19 средний возраст составил 48 лет и больше половины из них (57%) — женщины. При этом приступы чаще случались у мужчин. На этот счёт есть два предположения: либо мужчинам вредят их половые гормоны, либо — большая склонность к никотину, алкоголю и прочим излишествам, пишет LIFE.

Интересно, что опасность инфарктов и инсультов замечена и у больных «родственной» Covid-19 инфекцией — атипичной пневмонией SARS. А вот на фоне гриппа, например, такие катастрофы случаются в шесть-семь раз реже, чем на фоне «короны». Из этого учёные делают вывод, что серьёзные проблемы с сердцем и сосудами возникают не просто из-за тяжёлой нагрузки на организм из-за болезни, а именно из-за специфических особенностей вируса SARS-CoV-2. Исследователи считают, что здесь может быть замешана гипертрофированная реакция иммунитета на коронавирус — так называемый цитокиновый шторм. Это такая беда, при которой защитная система организма уничтожает не только патогены, но и собственные клетки человека. Кроме того, по мнению учёных, какую-то роль играет то, что этот вирус делает с рецепторами АСЕ-2, за которые, собственно, цепляется своими «шипами», чтобы попасть в клетку.

Надо сказать, инфаркт миокарда и ишемический инсульт по своей природе очень похожи. Миокард — это сердечная мышца. А инфаркт — это, по сути, омертвение, некроз. И происходит он по очень простой причине: не поступает кислород. А почему не поступает? Плохой кровоток. Слабый. Сердечная мышца умирает с голоду. А при ишемическом инсульте ровно то же самое происходит с мозгом. Это инфаркт мозга. Причина одна и та же — где-то в сосудах образовались пробки, кровь не идёт. Нет притока крови — нет кислорода. Без него клетки мозга могут продержаться примерно часов 50. Потом погибают невозвратно. Поэтому на всякий случай напомним хотя бы некоторые симптомы того, что в мозге происходит кислородная блокада, и надо срочно вызывать скорую.

«Кривая улыбка»: один угол губы опущен

Человек не может ровно поднять обе руки

Человек не может высунуть язык

Глаза двигаются несинхронно

Речь невнятная

В глазах двоится

Одна сторона онемела

А ещё шведские учёные обратили внимание, что при Covid-19 часто бывает мерцательная аритмия. Это значит, что сердце бьётся с нерегулярными интервалами. Предсердия не делают один нормальный толчок примерно раз в секунду, а мелко-мелко дрожат, это очень хорошо видно по соответствующей ряби на кардиограмме. Такое случается, например, от того, что при очень высоком давлении сердечная мышца с таким мощным потоком крови просто не справляется, она дрожит от напряжения, она ослабела. Но бывает, что она ослабела просто потому, что её плохо кормят: недополучает кислород из-за скудного кровоснабжения. Всё к одному.