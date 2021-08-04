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60-летняя телезвезда показала пикантное фото в бикини, но фанаты нашли на нём одну смущающую деталь

Молодая женщина на пляже читает книгу. Чтение книги в отпуске. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Глядя на британскую телезвезду Кэрол Вордерман, сложно поверить, что она разменяла седьмой десяток. Женщина не боится показывать своё эффектное тело и недавно выложила фото в бикини на радость поклонникам в Instagram.

Кэрол позировала в чёрном купальнике, демонстрируя эффектную грудь. Одну руку ведущая поднесла к голове, а её влажные волосы рассыпались по плечам. «На прошлой неделе загорала в Уэльсе, а теперь прячусь от дождя в Бристоле», — отметила она.

Пользователи пришли в восторг от откровенного кадра и засыпали телезвезду комплиментами. Фанаты писали, что у их любимицы тело 18-летней девушки, и отмечали, что жениться на ней — мечта многих мужчин. Однако самые внимательные заметили одну деталь: на сексуальном фото Кэрол позировала в купальнике, надетом наизнанку. Но даже это не испортило общего впечатления, пишет LIFE.

Кэрол с юмором отреагировала на то, что поклонники заметили её оплошность. «В купальнике наизнанку, без макияжа, с огромными извинениями перед Элизабет Хёрли — королевой бикини», — написала она, упомянув 56-летнюю британскую звезду, которая тоже славится своими фото в бикини.

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