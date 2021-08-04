Стала известна самая богатая актриса мира: ее состояние оценивается в сотни миллионов

Продюсерская компания Hello Sunshine, которая озолотила голливудскую звезду, занималась такими популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая». Продав свое детище медиакомпании Blackstone, Уизерспун выручила 750 миллионов евро. Как сообщает журнал Forbes, ставка актрисы на драматические истории о женщинах с лихвой окупилась, пишет Пятый канал .

Помимо успеха га продюсерской стезе, Уизерспун остается одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей киноиндустрии. За участие в создании одного эпизода сериала она получает как минимум один миллион долларов. Немалые дивиденды приносят рекламные кампании, которые поддерживает артистка.

Риз Уизерспун родилась в 22 марта 1976 года в Новом Орлеане, штат Луизиана в семье медиков. В 1990 году она попала на прослушивание к фильму «Человек на Луне» и тут же получила главную роль. Широкому зрителю актриса знакома по картинам «Блондинка в законе», «Жестокие игры», «Воды слонам!» и «Плезантвиль». Дуэт с Хоакином Фениксом в проекте «Преступить черту» стал самым удачным в картере Уизерспун — за роль жены Джонни Кэша Джун Картер она получила статуэтку «Оскар».