Самый тяжелый день в году: не трогайте это 5 августа, иначе быть большому горю

К примеру, категорически запрещено лениться и долго спать. Лодырям грозят страшные беды. Нельзя жадничать, грустить и браниться, иначе не миновать серьезных болезней. Ни под каким предлогом нельзя рубить и ломать ветки калины — это к большому горю.

Не стоит в одиночестве ходить в лес. Наши предки верили, что путника может встретить нечисть и защекотать до смерти.

Женатым мужчинам 5 августа не нужно есть ягоды, предложенные чужими женами или девушками, иначе могут захмелеть от любви к этой даме, и известить от горячих чувств.