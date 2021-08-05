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Самый тяжелый день в году: не трогайте это 5 августа, иначе быть большому горю

В этот день нельзя давать ягоды женатым мужчинам. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

5 августа в народе именуется как Трофим Бессоник. Этот день считается одним из самых тяжелых в году. Наши предки знали и помнили, чего ни в коем случае нельзя делать 5 августа, во избежание разных горестей.

К примеру, категорически запрещено лениться и долго спать. Лодырям грозят страшные беды. Нельзя жадничать, грустить и браниться, иначе не миновать серьезных болезней. Ни под каким предлогом нельзя рубить и ломать ветки калины — это к большому горю.

Не стоит в одиночестве ходить в лес. Наши предки верили, что путника может встретить нечисть и защекотать до смерти.

Женатым мужчинам 5 августа не нужно есть ягоды, предложенные чужими женами или девушками, иначе могут захмелеть от любви к этой даме, и известить от горячих чувств.

А еще хозяйкам в день Трофима не рекомендуют давать пробовать новое варенье, в противном случае оно все пропадет.

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