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Названы пять главных ошибок, которые мужчины допускают в сексе

Секс. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Две из них связаны с мужской поспешностью, пишет ren.tv.

Сексолог Лори Уотсон назвала пять главных ошибок, которые мужчины допускают во время сексуальных практик. По словам Уотсон, как минимум две из главных мужских ошибок связаны с отношением мужчин к женскому возбуждению.

Во-первых, мужчины предполагают, что женщина должна возбуждаться моментально, а когда этого не происходят, совершают вторую ошибку - расстраиваются. Тогда женщина видит разочарование партнера и может вовсе потерять возбуждение.

Следующие две мужские ошибки также связаны с поспешностью - слишком быстрый переход к стимуляции гениталий и страх слишком быстрой эякуляции. В последнем случае, по словам сексолога, женщина чувствует себя одинокой и забытой.

Последняя же мужская ошибка - концентрация на влагалище, в то время как у подавляющего большинства женщин большей чувствительностью обладает клитор.

Впрочем, как отмечает Уотсон, "грешат" как мужчины, так и женщины. Дамы, по мнению специалиста, слишком робкие, боятся сделать что-то неправильно или вовсе концентрируются на недостатках своего тела.

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