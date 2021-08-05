Названы пять главных ошибок, которые мужчины допускают в сексе

Сексолог Лори Уотсон назвала пять главных ошибок, которые мужчины допускают во время сексуальных практик. По словам Уотсон, как минимум две из главных мужских ошибок связаны с отношением мужчин к женскому возбуждению.

Во-первых, мужчины предполагают, что женщина должна возбуждаться моментально, а когда этого не происходят, совершают вторую ошибку - расстраиваются. Тогда женщина видит разочарование партнера и может вовсе потерять возбуждение.

Следующие две мужские ошибки также связаны с поспешностью - слишком быстрый переход к стимуляции гениталий и страх слишком быстрой эякуляции. В последнем случае, по словам сексолога, женщина чувствует себя одинокой и забытой.

Последняя же мужская ошибка - концентрация на влагалище, в то время как у подавляющего большинства женщин большей чувствительностью обладает клитор.