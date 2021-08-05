Королевский отдых на пароме Таллинн-Стокгольм, или Почему нужно отдыхать только в дорогих каютах

Прелюдия

Краткая предыстория для тех, кто еще не знает, что уже можно. Да, круизы Таллинн-Стокгольм вновь осуществляются, но через день, и пока что исключительно на пароме Baltic Queen, построенном в 2009 году. Одно из самых молодых судов компании Tallink, где около полутора-двух лет назад был произведен косметический ремонт, и паром существенно преобразился. Раньше по данному маршруту курсировали два парома - еще и Victoria I, но это судно сейчас временно бороздит просторы Гибралтарского пролива.

Начиная с этой недели чтобы попасть на борт парома и въехать в Швецию от прибывающих из ЕС и стран Шенгена требуют или наличия справки о получении хотя бы одной дозы вакцины, или справки о перенесенном заболевании Covid-19, или сертификата об отрицательном тесте на коронавирус. Требование о предъявлении справок не распространяется на детей 17 лет и младше. Эта информация появилась уже во время написания материала и она может в любой момент измениться, поэтому перед поездкой рекомендуем проверить актуальность этой информации.

Вот он наш паром - Baltic Queen ФОТО: limon.ee

Паром отправляется из Таллинна в Стокгольм в 18:00 по эстонскому времени, пропуск пассажиров на борт завершается за 20 минут до отправления судна. Посадка пассажиров начинается в 16:30, раньше этого времени вас на паром не пустят. Из Стокгольма отправление в 17:30 по местному времени, условия закрытия ворот для входа пассажиров такие же, как и в Таллинне. В Стокгольме у вас будет около семи часов. Прибытие в порт лучше не затягивать, ведь из-за проверки вакцинационных сертификатов может образоваться очередь. Лучше всего прибыть где-то за час до отправления. Еще сейчас модно занимать места на террасе - в открытом баре на 10-й палубе и с коктейлем или сидром в руках наслаждаться отправлением парома и видом на весь Таллинн. Раньше такого бара не было, поэтому все стремятся туда поскорее попасть.

Бар на террасе ФОТО: limon.ee

Развлечения премиум-класса на борту судна Baltic Queen

На борту судна нас встречает приветливый менеджер круиза Тимур, который как раз этим летом отмечает 15 лет трудовой деятельности в компании Tallink. Несмотря на то, что раньше он работал на пароме Victoria, Baltic Queen он знает как свои пять пальцев. Тимур отвечает на пароме за развлечения и мероприятия, поэтому о досуге он может рассказать всё. От него-то мы и узнали о баре, расположенном на террасе 10-й палубы, где уже за полчаса до отправления парома собираются десятки пассажиров. Всего в моем круизе около 1600 человек, для рабочего дня это очень много, до пандемии было меньше. Это подтвердил и менеджер круиза.

Вид на Таллинн с парома во время отправления ФОТО: limon.ee