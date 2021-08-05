Королевский отдых на пароме Таллинн-Стокгольм, или Почему нужно отдыхать только в дорогих каютах

Говорят, чтобы полностью отвлечься от работы и погрузиться в отпуск, должно пройти не менее 4 дней. Но где с нашим плотным графиком взять столько выходных? Если отгул в ближайшее время не предвидятся, а вы уже измотаны, то круиз Таллинн-Стокгольм на пароме Baltic Queen от Tallink - именно то, что вам нужно. Двух с половиной дней будет вполне достаточно, чтобы забыть о проблемах и отдохнуть душой и телом, главное тщательно спланировать свой отдых на пароме и за его пределами - в Стокгольме.
Прелюдия
Краткая предыстория для тех, кто еще не знает, что уже можно. Да, круизы Таллинн-Стокгольм вновь осуществляются, но через день, и пока что исключительно на пароме Baltic Queen, построенном в 2009 году. Одно из самых молодых судов компании Tallink, где около полутора-двух лет назад был произведен косметический ремонт, и паром существенно преобразился. Раньше по данному маршруту курсировали два парома - еще и Victoria I, но это судно сейчас временно бороздит просторы Гибралтарского пролива.
Начиная с этой недели чтобы попасть на борт парома и въехать в Швецию от прибывающих из ЕС и стран Шенгена требуют или наличия справки о получении хотя бы одной дозы вакцины, или справки о перенесенном заболевании Covid-19, или сертификата об отрицательном тесте на коронавирус. Требование о предъявлении справок не распространяется на детей 17 лет и младше. Эта информация появилась уже во время написания материала и она может в любой момент измениться, поэтому перед поездкой рекомендуем проверить актуальность этой информации.
Паром отправляется из Таллинна в Стокгольм в 18:00 по эстонскому времени, пропуск пассажиров на борт завершается за 20 минут до отправления судна. Посадка пассажиров начинается в 16:30, раньше этого времени вас на паром не пустят. Из Стокгольма отправление в 17:30 по местному времени, условия закрытия ворот для входа пассажиров такие же, как и в Таллинне. В Стокгольме у вас будет около семи часов. Прибытие в порт лучше не затягивать, ведь из-за проверки вакцинационных сертификатов может образоваться очередь. Лучше всего прибыть где-то за час до отправления. Еще сейчас модно занимать места на террасе - в открытом баре на 10-й палубе и с коктейлем или сидром в руках наслаждаться отправлением парома и видом на весь Таллинн. Раньше такого бара не было, поэтому все стремятся туда поскорее попасть.
Развлечения премиум-класса на борту судна Baltic Queen
На борту судна нас встречает приветливый менеджер круиза Тимур, который как раз этим летом отмечает 15 лет трудовой деятельности в компании Tallink. Несмотря на то, что раньше он работал на пароме Victoria, Baltic Queen он знает как свои пять пальцев. Тимур отвечает на пароме за развлечения и мероприятия, поэтому о досуге он может рассказать всё. От него-то мы и узнали о баре, расположенном на террасе 10-й палубы, где уже за полчаса до отправления парома собираются десятки пассажиров. Всего в моем круизе около 1600 человек, для рабочего дня это очень много, до пандемии было меньше. Это подтвердил и менеджер круиза.
Пока взрослые собираются там, где наливаются горячительные напитки, детей ждут на шестой палубе в игровой комнате, их в течение вечера будут радовать мультяшные герои Лотте и Бруно. Игры, танцы, рисование ожидают здесь детей. Также иногда их веселит и тюлень Гарри, но сейчас он временно на отдыхе. И развлечения начинаются в 18:00 - сразу же после отправления парома.
Для взрослых сейчас работают четыре ресторана, а также прочие развлечения на борту - шоу-бар Starlight, где радуют шоу-программами, а также на пути из Таллинна в Стокгольм можно сыграть в традиционную забаву - лотерею Bingo. Один билет стоит 5 евро, а выиграть можно максимально 500 евро. Участников даже в рабочий день много. В наши ночи выступала эстонская музыкальная команда с лучшими европейскими каверами, но они за полчаса успевают менять десятки нарядов, поэтому гримерки артистов на данном круизе заполнены костюмами. Много музыкально-развлекательных развлечений в течение вечера вы найдете
Тип каюты и 33 удовольствия
Как оказалось, от выбранного типа каюты может зависеть многое. В первую очередь, ваше внутреннее ощущение и настроение. И отличаются каюты не только отсутствием или наличием окна. Для большего комфорта пассажирам предлагаются просторные и уютные каюты - делюкс и свит, а также самая дорогая и лучшая - свит с балконом. Цены их существенно отличаются от излюбленных A и B классов, но зато вы получаете значительно больше привилегий на борту. Улучшенные каюты прекрасно подойдут для годовщины свадьбы, романтического свидания или даже деловой встречи. Свит и свит с балконом помимо специальных завтраков с шампанским на двоих в ресторане Steak House туда-обратно включают еще и халаты, тапочки, зубные наборы и другие косметические принадлежности, а также мини-бар, включенный в цену каюты с приветственным шоколадом, кроме того, здесь более просторные ванные комнаты и большие телевизоры с множеством каналов и другими функциями. Каюта класса делюкс отличается от свитов лишь отсутствием тапочек с халатами и чуть меньшей площадью.
В свите с балконом можно устроить незабываемые посиделки с друзьями и насладиться морскими пейзажами на приватном балконе со столиком и стульями.
К завтракам можно докупить ужины, а еще сходить в небольшой спа-центр, где есть бассейн с банями. Стоимость этой услуги не включена в цену дорогих кают, но она все равно очень символическая - 7 евро с человека. Скидки Club One тоже имеются.
Если правильно спланировать отдых на пароме - коктейль на 10-й палубе после отправления, игра в Bingo, прекрасный ужин в стиле «шведский стол», спа и танцы в шоу-баре - вечер пролетит незаметно и свободного времени почти не останется, а спать на своей большой кровати вы будете просто превосходно.
Забронировать круиз можно прямо на сайте Tallink.ee.