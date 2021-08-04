Меган Маркл – 40: герцоги Сассекские гуляют на широкую ногу

По сообщению Daily Mail, в честь юбилейной даты планируется устроить вечеринку. Торжество запланировано в совместном с принцем Гарри особняке в Калифорнии.
Организатора вечеринки Меган Маркл якобы порекомендовала телеведущая Опра Уинфри, с которой пара подружилась после интервью в начале этого года. Устроителем вечеринки стал Колин Коуи. Он является главным организатором свадеб и мероприятий знаменитостей.
Издание указывает, что на вечеринке гостей Меган будут угощать местными продуктами и винами. А Принц Гарри заранее подготовился к празднику. Заботливый и любящий муж заказал для Меган большой торт. От обычных десертов его отличает то, что ярусы будут украшены не глазурью, как обычно, а живыми цветами. Об этом сообщает Daily Mirror.
Впрочем, другие издания, например, Page Six, напротив, уверены, что никакой грандиозной вечеринки не состоится. Гарри и Меган после рождения дочери Лилибет пока не до этого. Не исключено, что принц увезет супругу в отпуск.
Отмечается также, что Маркл исполняется 40 лет в тот же день, когда бывший президент США Барак Обама отмечает свое 60-летие. На выходных в его доме запланирована грандиозная тусовка. Однако Сассексы не собираются посещать вечеринку Обамы.