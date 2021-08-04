«Я страдаю от алкоголизма»: Гордон признался, что пьёт на работе

Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь, — поделился Гордон.

По словам телеведущего, он действительно в какой-то степени зависим от алкоголя, однако при этом Гордон отмечает, что всегда может контролировать количество потребляемого им спиртного. Артист вспомнил время, когда мог выпить две бутылки коньяка за один день, и выразил надежду, что такого больше никогда не повторится, пишет News.ru.

Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю, как псих. И мне очень тяжело это сочетать, потому придётся бросать работу, — отметил ведущий.