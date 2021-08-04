На что способна черника: пять веских причин начать ее есть прямо сейчас

Особые «заслуги»

Главное достоинство черники — целый набор флавоноидов, причем разных и удивительно полезных. Они-то и придают ягодам глубокий темный цвет. Напомним, что эти вещества известны своей способностью защищать ткани организма от опасных окислительных процессов, повышать эластичность сосудов и укреплять их стенки, мешать запуску механизма развития аллергии, снижая выработку в организме провоцирующих воспаление веществ, например, иммуноглобулина Е и гистамина. Еще флавоноиды уменьшают помутнение хрусталика глаза, а за счет благотворного влияния на сосуды сетчатки снимают усталость и повышают остроту зрения.

Флавоноид танин помогает остановить расстройство кишечника, уничтожает возбудителей кишечных инфекций и выводит из организма тяжелые металлы.

Органические кислоты черники создают нужную кислотность в кишечнике, помогают расти его полезной микрофлоре и выводят наружу токсины.

По достоинству

Ягоды черники могут похвастаться содержанием витаминов С, Е, а еще пищевых волокон — последние улучшают работу кишечника.

Черника по сравнению с другими ягодами, например клюквой, брусникой, богата железом.

То же можно сказать и о содержании в ней цинка, который повышает иммунитет, и марганца — он влияет на обмен углеводов и жиров, а еще на формирование костной ткани.

Черника — продукт легкий, семейство углеводов представлено в ней в основном фруктозой, которая не повышает уровень сахара в крови.

Особенности состава нашей «героини» делают ее хорошим регулятором процесса пищеварения: при расстройствах она закрепляет, при запорах — расслабляет.

Считается, что собирать чернику лучше в сухую погоду, утром, после того как сойдет роса.

В сезон нужно пить черничный сок, есть ягоды свежими и запасать впрок: сушить, готовить из них варенье, джем, повидло, желе, мармелад, компоты, морсы.

Полезен и красноватый, невероятно душистый черничный мед. Только не забывайте, что черника быстро портится.

Когда чернику можно давать ребенку

Знакомство с черникой малыши начинают обычно в 5–6 месяцев, когда приходит время отведать ее сок (добавляйте потихоньку к уже освоенным фруктовым напиткам). Годовалого ребенка можно угостить ягодами черники, постепенно увеличивая размер порции до 50–70 г в день. Следите, чтобы стул малыша не закрепило.

Порция свежей черники (150 г) перекрывает дневную потребность взрослого во флавоноидах, обеспечивает 20% нормы витаминов С и Е, 15% — пищевых волокон и 8% — железа.