Как до перехода выглядела первая трансгендерная штангистка Лорел Хаббард, попавшая на Олимпиаду

В итоге Гэвин забросил штангу на 16 лет и вернулся к спорту только в 2017 году, когда стал Лорел. Переход произошёл в 2012 году, когда Гэвину исполнилось 35 лет. Лорел говорит, что никогда не чувствовала себя мужчиной, поэтому ей было крайне тяжело вписаться в мир, полный стереотипов, и вести себя, как того требуют от мужчин. Зато, став женщиной, Лорел сразу начала достигать успехов в спорте, получив две серебряные медали на чемпионате мира в Калифорнии и золото на соревнованиях в Самоа.