Из-за гари пропало солнце: российские звезды стали очевидцами пожаров в Турции
Кудрявцева, Бородина и Лопырева не намерены прерывать дорогостоящие отпуска из-за пожаров.
Кудрявцева, Бородина и Лопырева не намерены прерывать дорогостоящие отпуска из-за пожаров.
Лето-2021 выдалось непростым. Природа не дает нам расслабиться и преподносит все новые и новые «сюрпризы». На прошлой неделе всех шокировали пожары в Турции, из-за которых многим туристам пришлось заблаговременно покинуть свои отели. В этой стране сейчас отдыхают и некоторые звезды шоу-бизнеса. О том, как проходят их отпуска – в материале Sobesednik.ru.
Лера Кудрявцева с супругом Игорем Макаровым и двухлетней дочерью Машей отдыхает в 30 километрах от одного из эпицентров возгораний. В Турции семья арендовала роскошное жилье.
– Мы выбрали виллу со своим бассейном, на большую семью это очень классно, – говорит 50-летняя телеведущая. – Ну и, конечно, ситуация в мире с вирусом тоже повлияла. Мы отдельно, все свое, море рядом и там тоже отдельная кабинка… Единственный минус и очень большой – это жара 40. Ну любителям погорячее зайдет.
Дым от пожаров до места отдыха телезвезды все же доходит, что не может не огорчать. Над их виллой часто слышен шум вертолетов.
– Ветер принес гарь от пожаров, небо заволокло все, – поведала Кудрявцева на видео, которое она разместила в Instagram. – Солнца не видно!
Однако Лера и ее семья все же старается позитивно провести остаток отпуска, тем более что уже скоро им нужно будет возвращаться в Москву.
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина отдыхает в Бодруме с мамой, дочками и подругами. Вся веселая компания практически каждый вечер проводит в ресторанах или на прогулках. Однако 29-го июля все пошло не по плану из-за злосчастных пожаров. Возгорание в горах Бородина обнаружила, наслаждаясь морской прогулкой на лодке. Ксения тут же приняла решение вернуться в отель.
– Посмотрите, у нас в Бодруме начались лесные пожары очень сильные, – оповестила 38-летняя телеведущая своих подписчиков. – Это как-то страшно, если честно. Мы на лодке, сейчас будем возвращаться. Но мы в той стороне живем.
Из трех отелей Бодрума вскоре были эвакуированы туристы. Ксении Бородиной повезло – ее вместе с близкими это не затронуло. Пожар в Бодруме на данный момент взят под контроль и телеведущая продолжает наслаждаться отпуском.
Модель и телеведущая Виктория Лопырева в Турции отметила свой 38-ой день рождения. Она также отдыхает в Бодруме на широкую ногу. Прилетела туда звезда на бизнесджете. Сам праздник проходил на пляже. На территории была специальная площадка с фуршетом, зоной для танцев и мини-сценой. Все вокруг было украшено разнообразными растениями. После вечеринки последовали расслабленные дни на пляже, сопровожденные множеством красивых снимков. Телеведущая не смогла удержаться от фото и во время пожаров.
– Я такая горячая, что аж все вокруг горит, – подписала снимок Виктория, на котором она изображена в ярко-малиновом купальнике.
Увы, но этот комментарий многие подписчики Лопыревой посчитали неуместным и на нее тут же обрушилась критика.
– За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные, – написал Лопыревой один из возмущенных интернет-пользователей. – Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения.
– В сторис сзади горят леса, а вы говорите – красиво? Ничего не смущает? – накинулся на звезду еще уже другой критик.
Стоит отдать должное Виктории, после гневных комментариев, скандальную подпись к фото она удалила. Вместо нее теперь под фото красуются малиновые сердечки.