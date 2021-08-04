Певица МакSим показала себя по видеосвязи после полутора месяцев комы
Исполнительница уже может самостоятельно принимать пищу и даже просит принести ей в больницу любимое лакомство, пишет Пятый канал.
Исполнительница уже может самостоятельно принимать пищу и даже просит принести ей в больницу любимое лакомство, пишет Пятый канал.
Накануне всех поклонников творчества певицы МакSим (Марины Максимовой) осчастливила радостная новость — их любимица вышла из медикаментозной комы, в которой находилась больше месяца. Для родных и близких, а также для фанатов исполнительницы, это время тянулось невыносимо долго, тогда как сама артистка, вероятно, до сих пор не понимает, как прошел такой большой срок.
После невероятно тяжелой разлуки дочери и мать МакSим впервые смогли с ней пообщаться. Правда, пока к певице в палату никого не пускают, но при современных технологиях это не является непреодолимой преградой.
«Предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи», — рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с изданием Starhit.ru.
Представительница артистки также добавила, что несмотря на все еще весьма тяжелое состояние, исполнительница чувствует себя гораздо лучше и даже просит принести ей любимое лакомство.
«Она в бодром боевом настроении, ест самостоятельно. У Марины появились силы, она может самостоятельно сидеть, уже свешивает ноги с кровати. В больнице у пациентов специальное питание, все скучают по обычной еде. Марина вот просит принести ей мороженое», — поделилась Богушевская.