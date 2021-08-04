Певица МакSим показала себя по видеосвязи после полутора месяцев комы

Накануне всех поклонников творчества певицы МакSим (Марины Максимовой) осчастливила радостная новость — их любимица вышла из медикаментозной комы, в которой находилась больше месяца. Для родных и близких, а также для фанатов исполнительницы, это время тянулось невыносимо долго, тогда как сама артистка, вероятно, до сих пор не понимает, как прошел такой большой срок.

После невероятно тяжелой разлуки дочери и мать МакSим впервые смогли с ней пообщаться. Правда, пока к певице в палату никого не пускают, но при современных технологиях это не является непреодолимой преградой.

«Предстоит еще долгая терапия, до полного выздоровления пока далеко. Она пообщалась с дочками и с мамой по видеосвязи», — рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с изданием Starhit.ru.

Представительница артистки также добавила, что несмотря на все еще весьма тяжелое состояние, исполнительница чувствует себя гораздо лучше и даже просит принести ей любимое лакомство.