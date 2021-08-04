Кристину Асмус на Шри-Ланке обыскала полиция

Съемки комедии стартовали на Шри-Ланке еще до пандемии, перерыв в работе составил больше года. И вот теперь, когда страна ослабила карантинные ограничения, съемочная группа вновь вернулась на остров. Правда, россияне постоянно сталкиваются с притеснениями со стороны местных властей. Дело дошло до того, что съемочная группа подверглась преследованиям полиции. О случившемся Кристина подробно рассказала в Инстаграме.

- На нас вызвали полицию... Три раза, - пожаловалась звезда. - Меня загримировали, я пришла на площадку, начали репетировать сцену, и тут в рацию продюсер говорит, что всем срочно надо уехать в отель. Меня прям в костюме и микрофоне моментально посадили в машину.

Асмус рассказала, что шри-ланкийская полиция устроила обыск и перерыла все вещи съемочной группы.

- До отеля мы так и не доехали, но в закрытых машинах просидели 1,5 часа. Пока местная полиция шмонала наши вещи и перерыла все костюмерные и гримёрные, - написала Кристина.

Но на этом злоключения кинематографистов не закончились. Полиция приезжала еще дважды. Группе пришлось покинуть место съемок, несмотря на то, что все разрешения на работу, по словам Кристины, у них были.

- Потом ещё раз вызвали наряд, когда мы должны были снимать в байк-центре, но нам сказали срочно покинуть это место. Пришлось соорудить байк-центр напротив нашей гримёрки. И потом по этой же причине у гримёрки быстро смастерить ланкийскую больницу. Хотя мы должны были снимать в отдельном НЕработающем корпусе, и все разрешения от местных властей у нас есть, - сообщила Асмус.

Кристина считает такие притеснения несправедливыми, ведь сотрудники группы регулярно сдают ПЦР-тесты и соблюдают все эпидемиологические меры. Кроме того, на съемках пришлось отказаться от массовки, поскольку власти запретили россиянам контактировать с местными жителями.

- Мы сдаём ПЦР-тесты чуть ли не каждый день, практически спим в медицинских масках, но массовку к нам всё равно не пускают и вообще шагу не дают ступить, - говорит звезда фильма «Текст». - У нас оцеплено место съёмок, ходить никуда нельзя и контактировать с кем-либо тоже.

Ситуацию усугубляет плохая погода: сейчас на Шри-Ланке сезон дождей, почти ежедневно идут тропические ливни и дуют ураганные ветры.

- Сейчас здесь не сезон и жёстко меняющиеся погодные условия (из-за которых мы часто переснимаем целые сцены), но мы не сдаёмся, - говорит Кристина.

Ранее актриса уже жаловалась на трудности, с которыми всей группе пришлось столкнуться на Шри-Ланке. Из-за пандемии улицы страны пустуют, но создать в кадре видимость толпы невозможно из-за ограничений с массовкой.

- Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям. Здесь ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прямо во время съёмок... Но у нас прекрасная команда, и мы все очень болеем за наше кино, - рассказала Асмус.

Комедию «Булки» артистка не раз называла многострадальной.

- Выстраданный фильм, который мы пытаемся снять уже с третьего раза. То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид, - рассказывала она в Инстаграме минувшей зимой.