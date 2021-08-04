СМИ раскрыли схемы обмана в отелях Турции по системе «все включено»

Многие туристы любят турецкие курорты за их уровень обслуживания по системе «все включено». Однако не все понимают, что во многих отелях уже давно существует налаженная схема обмана в системе питания.

К каким именно уловкам и ухищрениям прибегают в отелях Турции поделился бывший повар одной из 4-х звездочных гостиниц Антальи Осман Меджид, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, среди выявленных фактов на первом месте стоит замена мясных продуктов на продукты с больших содержанием сои. Также приготовление блюд из морепродуктов проводится не из свежих, а их консервированных, либо полуфабрикатов «непонятно из чего». Он отдельно подчеркнул, что все соски и колбасы в турецком all inclusive «самые невкусные», по этой причине их не стоит употреблять.

И даже в период пандемии и введенных из-за эпидемиологической ситуации ограничений отельеры нашли как обернуть все в свою пользу. В частности, согласно новым правил в ресторане туристы теперь не могут сами себе накладывать еду, вместо них это поручено делать сотрудникам ресторана, которых проинструктировали накладывать в тарелки гостям большое количество выпечки и гарниров из-за их дешевизны.

Еще одной строкой весомой экономии является использование «самопала» вместо качественного алкоголя, заявленного в меню. Этой информацией поделилась сотрудница турагентства в Анталье Надежда Мелехова. Она пояснила, что туристов обманывают, к примеру, на приготовлении коктейлей, куда вместе заявленного заграничного алкоголя добавляют спиртное местного производства.