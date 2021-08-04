СМИ раскрыли схемы обмана в отелях Турции по системе «все включено»
Главными статьями экономии является бар и ресторан отелей.
Главными статьями экономии является бар и ресторан отелей.
К каким именно уловкам и ухищрениям прибегают в отелях Турции поделился бывший повар одной из 4-х звездочных гостиниц Антальи Осман Меджид, пишут «Аргументы и факты».
По его словам, среди выявленных фактов на первом месте стоит замена мясных продуктов на продукты с больших содержанием сои. Также приготовление блюд из морепродуктов проводится не из свежих, а их консервированных, либо полуфабрикатов «непонятно из чего». Он отдельно подчеркнул, что все соски и колбасы в турецком all inclusive «самые невкусные», по этой причине их не стоит употреблять.
Еще одной строкой весомой экономии является использование «самопала» вместо качественного алкоголя, заявленного в меню. Этой информацией поделилась сотрудница турагентства в Анталье Надежда Мелехова. Она пояснила, что туристов обманывают, к примеру, на приготовлении коктейлей, куда вместе заявленного заграничного алкоголя добавляют спиртное местного производства.