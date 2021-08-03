Умерла стоя: сын Ирины Цывиной раскрыл подробности гибели актрисы
Сын актрисы Ирины Цывиной Евгений Благонравов сообщил новые подробности по поводу ее гибели, пишет Topnews.
Сын актрисы Ирины Цывиной Евгений Благонравов сообщил новые подробности по поводу ее гибели, пишет Topnews.
Актрисы на стало два года назад. Именно сын нашел мать мертвой в ее квартире.
Полиция опросила родственника, и тот пояснил, что нашел мать на кухне, которая умерла стоя, ее руки были опущены в раковину.
Голова Цывиной при этом была наклонена вниз. Он не сразу понял, что произошло, пока не дотронулся до кожи матери – та оказалась совсем холодной.
Как уточняет “КП”, на теле нашли повреждения, – рану справа на затылке, а у правого глаза и предплечья эксперты обнаружили ссадины. Нашли у актрисы и перелом ребра в районе лопатки.
Еще одна родственница, дочь Цывиной Зиновия Пусеп, уверена, что мать умерла по вине неизвестных лиц.
Она и ряд других родных просят возобновить расследование, для чего дочь обращалась лично к главе Следственный комитет РФ.
После этого ведомство провело дополнительные проверки инцидента, однако дело возобновлено не было.