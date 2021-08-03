Умерла стоя: сын Ирины Цывиной раскрыл подробности гибели актрисы

Актрисы на стало два года назад. Именно сын нашел мать мертвой в ее квартире.

Полиция опросила родственника, и тот пояснил, что нашел мать на кухне, которая умерла стоя, ее руки были опущены в раковину.

Голова Цывиной при этом была наклонена вниз. Он не сразу понял, что произошло, пока не дотронулся до кожи матери – та оказалась совсем холодной.

Как уточняет “КП”, на теле нашли повреждения, – рану справа на затылке, а у правого глаза и предплечья эксперты обнаружили ссадины. Нашли у актрисы и перелом ребра в районе лопатки.

Еще одна родственница, дочь Цывиной Зиновия Пусеп, уверена, что мать умерла по вине неизвестных лиц.

Она и ряд других родных просят возобновить расследование, для чего дочь обращалась лично к главе Следственный комитет РФ.