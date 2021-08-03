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Растянутая одежда, грубоватые повадки и донельзя скудная речь: танцовщик о том, какие балерины в реальной жизни

Балерина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Танцовщик Дмитрий Полухин приоткрыл завесу тайны над прекрасным и одновременно жестоким миром балета. Теперь танцовщик развеет мифы о примах — идеальных на сцене, но не в реальной жизни.

Лебединый стан: графичные линии плеч, аккуратно подсвеченные софитами, профессиональный грим, туго затянутый пучок на голове, идеально посаженный по тренированному годами телу костюм и грация дикой кошки, свободно блуждающей по сафари. Действительно, трудно не восхищаться красотой танцующих на сцене балерин. Кажется, будто они идеальны. А ведь их, в свою очередь, очень долго именно этому и учили — быть лучшей. Лучшей из всех, даже самой себя позавчерашней.

Бытовая зарисовка. Гаснет свет гигантской люстры зрительного зала, одиноко повисает закрытый занавес, за кулисами начинается вялая суета — спектакль окончен. Возбужденный до предела организм театра, как двигатель внутреннего сгорания, сбрасывает набранные за вечер обороты, чтобы завтра утром вновь «пленять своим искусством свет». «Всем большое спасибо! Спектакль окончен. Девочки — вальс лебедей, завтра перед утренним разводная!» — устало говорит в громкую связь по гримеркам помощник режиссера и вешает трубку. Каждую из вышедших сегодня на сцену балерин ждет рутина: снять грим, отнести костюмерам насквозь оттанцованный костюм, облачиться в «бытовые доспехи» и отправиться по своим делам.

Как правило, спустя 40 минут после закрытия занавеса только что порхающих «прим» не узнать: ни намека на присутствие какой-либо косметики на лице, растянутая пресная одежда, грубоватые повадки и донельзя скудная и бедная речь. Как будто все, включая саму жизнь, для них осталось там, на сцене.

Это меня всегда поражало (правда, замечу заранее, я говорю о тенденции — большинстве, так как даже тут есть свои яркие исключения, но о них расскажу чуть позже). Как может так получиться, что вся энергия, жизнь, сок и краски остаются там, в балетных репетиционных залах и на сценах? Это похоже на историю из мультфильма «Шрек»: «Принцесса днем, в ночи урод». Эта тема всегда была для меня триггером для размышлений. И вот что я для себя выяснил спустя много лет пребывания в профессии.

Артисты в большинстве своем очень забитые, скованные и закомплексованные люди. Годами им внушают, какие они ничтожные и ни на что не способные. Да, методология преподавания в балете и пути достижения успехов очень специфические, включают в себя унижения, побои, оскорбления и насилие — это все негативно отражается на ментальном здоровье будущих артистов и в том числе на их поведении в быту.

Поверхностная ориентированность в гуманитарных науках тоже дает о себе знать. Откуда люди черпают информацию о том, как, в конце концов, надо выглядеть, чтобы произвести нужное впечатление? Из книг, произведений искусства и личного опыта. Все три пункта, как правило, безвозвратно упущены еще на этапе обучения юных балерин.

Томик Толстого может послужить в лучшем случае хорошей подставкой под пятку для растяжки шпагата или практики разработки подъема, но никак не быть настольной книгой выпускницы академии хореографии. У нее нет на это времени — читать и делать выводы.

Так и личный опыт ограничивается бесконечным временем классов и репетиций и дальнейшим обсуждением этих же процессов между подругами-коллегами. Изредка бывают выходы по самым примитивным поводам: походы на мейнстримовые фильмы в кино и налеты в популярные кафе с посредственной едой и такой же атмосферой.

И все-таки стиль, вернее его тонкое чувство, — дело врожденное. Одна из див советской эпохи, легендарная прима-балерина Галина Сергеевна Уланова, еще более была погружена в балетную рутину по сравнению с нынешними артистками, но в жизни всегда выглядела абсолютно trés chic: днем черные юбка-карандаш и кашемировая водолазка, вечером твидовый костюм Gucci и легкий каблук, всегда аккуратно убранные волосы и свежее лицо. Необъяснимо, но факт. Конечно, она в этом контексте является большим и ярким исключением и подтверждает, что наличие опции «чувство стиля» заложено в человеке природой.

Конечно, быть «с иголочки» требует вложений. Помимо материальных и ментальных, еще и временных. Как правило, вне работы у балерин достаточно пассивная и примитивная жизненная позиция, до многого просто не доходят руки. Вся энергия аккумулируется для сцены и репетиций в балетных залах, где без всяких украшательств, только с помощью движений и своего тела артистка сможет самовыразиться и быть идеальной в моменте. Здесь и сейчас.

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