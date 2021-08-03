Растянутая одежда, грубоватые повадки и донельзя скудная речь: танцовщик о том, какие балерины в реальной жизни

Так и личный опыт ограничивается бесконечным временем классов и репетиций и дальнейшим обсуждением этих же процессов между подругами-коллегами. Изредка бывают выходы по самым примитивным поводам: походы на мейнстримовые фильмы в кино и налеты в популярные кафе с посредственной едой и такой же атмосферой.

И все-таки стиль, вернее его тонкое чувство, — дело врожденное. Одна из див советской эпохи, легендарная прима-балерина Галина Сергеевна Уланова, еще более была погружена в балетную рутину по сравнению с нынешними артистками, но в жизни всегда выглядела абсолютно trés chic: днем черные юбка-карандаш и кашемировая водолазка, вечером твидовый костюм Gucci и легкий каблук, всегда аккуратно убранные волосы и свежее лицо. Необъяснимо, но факт. Конечно, она в этом контексте является большим и ярким исключением и подтверждает, что наличие опции «чувство стиля» заложено в человеке природой.

Конечно, быть «с иголочки» требует вложений. Помимо материальных и ментальных, еще и временных. Как правило, вне работы у балерин достаточно пассивная и примитивная жизненная позиция, до многого просто не доходят руки. Вся энергия аккумулируется для сцены и репетиций в балетных залах, где без всяких украшательств, только с помощью движений и своего тела артистка сможет самовыразиться и быть идеальной в моменте. Здесь и сейчас.