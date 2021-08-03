ТОП-4 российских знаменитостей, которые любят экономить

Одни звезды российского шоу-бизнеса готовы тратить сотни миллионов на красивую жизнь. Другие же экономят на продуктах и одежде. А кто-то предпочитает тратить свои гонорары не на себя, а на других. Эти четыре отечественные знаменитости живут в режиме экономии.
Константин Хабенский
Несмотря на народную любовь и признание режиссеров, актер Константин Хабенский остается скромным человеком. Народный артист России не привык тратить свои гонорары на праздную жизнь. Он жертвует все заработанные средства на благотворительность. По признанию знаменитости, человеческая жизнь — бесценна. Поэтому он оплатил множество дорогостоящих операций для людей, борющихся со страшными диагнозами, пишет NationNews.
Помогать тяжело больным людям актер начал после смерти его супруги. Она умерла спустя год после борьбы с опухолью мозга. Сейчас артист воспитывает их общего сына. Гибель любимой серьезно повлияла на Хабенского, он даже учредил одноименный фонд помощи больным детям, пишет Пятый канал.
Певица Жасмин
Певица Жасмин стала экономной только с возрастом. В молодости исполнительница предпочитала роскошную жизнь. Она покупала антикварные вещи, ужинала в дорогих ресторанах, носила одежду только от кутюр. Со временем артистка стала бережнее относится к своим гонорарам. Возможно ценности Жасмин изменились после того, как она обзавелась своей семьей, родила детей.
Анна Хилькевич
Звезда ситкома «Универ» обожает одежду от именитых дизайнеров. Но тратить баснословные суммы денег на сумочки и туфли из последней коллекции Анна Хилькевич не готова. Актриса предпочитает экономить и покупать брендовые вещи со скидкой. Недавно артистка похвасталась, что ей удалось купить сумку на 30 тысяч рублей дешевле от первоначальной стоимости. В магазинах Хилькевич тоже не привыкла тратиться, в основном она покупает недорогие маски для лица.
Митя Фомин
Певец Митя Фомин с большим уважением относится к почитателям своего творчества. Музыкант не позволяет себе выходить на сцену в «любой кондиции». Бывший солист группы Hi-Fi старается поддерживать себя в отличной физической форме. По словам артиста, он придерживается строгой диеты. Фомин активирует «режим экономии», в том числе и еде. Только иногда исполнитель балует себя походами в ресторан.