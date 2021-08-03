Радиоведущая предложила создать порно для детей и была опозорена

«Кому-то нужно создавать порно для детей. Выслушайте меня. Подростки уже смотрят порно, но они находят жесткие, агрессивные видео, которые дают ужасное представление о сексе. Им нужно порно начального уровня! "Мягкий" сайт, где все спрашивают разрешения, никого не душат и так далее», — написала Гилл.

Комментарий ведущей вызвал резонанс в социальных сетях, многие пользователи Twitter начали насмехаться над ее предложением. Один из юзеров опубликовал картинку, на которой он якобы моет глаза под струей воды после того, как прочитал твит Гилл.