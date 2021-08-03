Радиоведущая предложила создать порно для детей и была опозорена

«Кому-то нужно создавать порно для детей. Выслушайте меня. Подростки уже смотрят порно, но они находят жесткие, агрессивные видео, которые дают ужасное представление о сексе. Им нужно порно начального уровня! "Мягкий" сайт, где все спрашивают разрешения, никого не душат и так далее», — написала Гилл.
Комментарий ведущей вызвал резонанс в социальных сетях, многие пользователи Twitter начали насмехаться над ее предложением. Один из юзеров опубликовал картинку, на которой он якобы моет глаза под струей воды после того, как прочитал твит Гилл.
Другие юзеры заметили, что радиоведущая удалила сообщение вскоре после того, как увидела большое количество негативных комментариев. После этого Гилл выразила возмущение тем, что люди продолжили публиковать скриншоты ее твита в соцсетях. Такое поведение еще больше разочаровало подписчиков ведущей.