Мелинда и Билл Гейтс официально развелись после 27 лет брака
Основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака, передает Lenta.ru.
Основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой после 27 лет брака, передает Lenta.ru.
Отмечается, что 2 августа судья принял окончательное решение о расторжении брака Гейтсов. Ни один из бывших супругов не стал просить о смене фамилии, передает CNBC. Другие детали развода пока неизвестны.
Предполагается, что бракоразводный процесс Гейтсов может стать самым дорогостоящим в мире. Предыдущий «рекорд» установили основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос. Гейтс является одним из пяти богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 миллиардов долларов.
Пара объявила о своем разводе 3 мая. Билл и Мелинда Гейтс подчеркнули, что расстаются после 27 лет брака и «упорной работы над отношениями». Они отметили, что за это время вырастили трех замечательных детей и создали благотворительный фонд, работающий по всему миру. «Мы продолжим совместно работать над фондом, но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — заключили они.