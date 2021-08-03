Андрей Кончаловский о воспитании пятерых детей: «Бью и ставлю в угол»

Андрей Кончаловский — не только популярный российский киноактер и режиссер, но счастливый отец пятерых детей. При этом звезда отечественного кинематографа поддерживает дисциплину в доме достаточно жестокими методами. Секретами воспитания артист поделился в интервью Владимиру Познеру.

По его словам, ребенок находится в центре внимания, когда в доме его «разумно наказывают». В этом случае малыш якобы ощущает себя объектом любви, осознавая, что он обязательно должен что-то сделать.

«Ребенок, которого шлепает по попе любящая мать, может, и орет, но на самом деле чувствует себя в полном порядке, потому что ему самому это нужно. Когда его за дело ставят в угол, и он там плачет, а потом возвращается к родителям — он так же в полном порядке», — рассказал Андрей Кончаловский.

Киноактер также добавил, что важно не игнорировать чадо. Поскольку ребенок хочет чувствовать свою значимость для родителей — иначе он будет ощущать себя несчастным и покинутым, что в дальнейшем приведет к депрессивному состоянию.