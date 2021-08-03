Финский премрьер-министр опубликовала редкий свадебный снимок в праздничный день

С годовщиной, дорогой!

- подписала фото в Instagram Санна Марин.

Марин вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена. Свадьба состоялась в Кесяранта, это резиденция премьер-министра в Хельсинки. Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, на празднике присутствовало всего 40 человек.

В прошлом году жители Финляндии поднимали вопрос в социальных сетях о том, оплатило ли государство свадьбу премьер-министра.