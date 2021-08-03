Финский премрьер-министр опубликовала редкий свадебный снимок в праздничный день
1 августа финский премьер-министр Санна Марин с мужем отпраздновали первую годовщину свадьбы. По такому случаю она опубликовала редкий свадебный снимок.
1 августа финский премьер-министр Санна Марин с мужем отпраздновали первую годовщину свадьбы. По такому случаю она опубликовала редкий свадебный снимок.
- подписала фото в Instagram Санна Марин.
Марин вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена. Свадьба состоялась в Кесяранта, это резиденция премьер-министра в Хельсинки. Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, на празднике присутствовало всего 40 человек.
В прошлом году жители Финляндии поднимали вопрос в социальных сетях о том, оплатило ли государство свадьбу премьер-министра.
Марин ответила в Twitter: «Это не так! Все расходы на свадьбу мы оплатили сами: еду, напитки, персонал, цветы, украшения, фотографов и музыку. Прическу и макияж сделала себе сама, как и каждый день.»