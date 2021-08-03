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Финский премрьер-министр опубликовала редкий свадебный снимок в праздничный день

Санна Марин. ФОТО: Scanpix/AFP

1 августа финский премьер-министр Санна Марин с мужем отпраздновали первую годовщину свадьбы. По такому случаю она опубликовала редкий свадебный снимок.

С годовщиной, дорогой!

- подписала фото в Instagram Санна Марин.

Марин вышла замуж за спортсмена Маркуса Райкконена. Свадьба состоялась в Кесяранта, это резиденция премьер-министра в Хельсинки. Из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, на празднике присутствовало всего 40 человек.

В прошлом году жители Финляндии поднимали вопрос в социальных сетях о том, оплатило ли государство свадьбу премьер-министра.

Марин ответила в Twitter: «Это не так! Все расходы на свадьбу мы оплатили сами: еду, напитки, персонал, цветы, украшения, фотографов и музыку. Прическу и макияж сделала себе сама, как и каждый день.»

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