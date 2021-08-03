Эстонская бизнесвумен показала идеальную фигуру на фоне красивейшей природы

Ласс уже много лет живет заграницей, но довольно часто публикует фото, показывающие ее роскошную жизнь.

На этот раз она опубликовала в Instagram действительно горячий снимок, для которого она позировала в бикини, демонстрируя идеальную фигуру, на фоне голубого океана.