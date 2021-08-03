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Эстонская бизнесвумен показала идеальную фигуру на фоне красивейшей природы

Светская львица и бизнесвумен Лийс Ласс снова опубликовала кадр, который любого лишит дара речи!

Ласс уже много лет живет заграницей, но довольно часто публикует фото, показывающие ее роскошную жизнь.

На этот раз она опубликовала в Instagram действительно горячий снимок, для которого она позировала в бикини, демонстрируя идеальную фигуру, на фоне голубого океана.

Смотри фото!

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