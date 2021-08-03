Названы даты рождения людей, жизнь которых изменят планеты с 3 по 15 августа
Российский астролог Наталья Анисимова отмечает, что небесные тела способны предвещать приятные перемены.
Российский астролог Наталья Анисимова отмечает, что небесные тела способны предвещать приятные перемены.
Астролог Наталья Анисимова назвала даты рождения людей, на жизни которых скажется влияние планет в период со 2 по 15 августа. По ее словам, небесные тела одним предвещают приятные перемены, а другим серьезные проблемы в различных сферах.
Юпитер раздвинет границы для рожденных:
17.02-21.02, 17.04-21.04, 18.05-22.05, 18.06-23.06, 20.08-24.08, 21.10-25.10, 20.11-23.11, 19.12-23.12.
Вероятны перемены социального статуса. Это могут быть, как изменения в должности, так и заключение брака или развод. Благоприятное время для использования шансов, которые предоставит нам судьба.
Сатурн дисциплинирует рожденных:
30.01-02.02, 30.03-02.04, 29.04-03.05, 31.05-03.06, 01.08-05.08, 02.10-05.10, 02.11-05.11, 01.12-04.12.
Сатурн — планета ограничений, порядка и терпения. Астролог предупреждает о возможном давлении, которое может быть на вас оказано. При этом, это позволит укрепить свое положение.
Уран принесет свободу и обновление рожденным:
06.01-08.01, 04.02-06.02, 05.03-07.03, 05.05-07.05, 06.07-08.07, 07.08-09.08, 07.09-09.09, 07.11-09.11.
Время неожиданностей. Астролог рекомендует быть готовым к изменениям своей жизни. При этом, не обойдется без потерь, которые подарят свободу.
Марс повысит соревновательный дух и активность рожденных:
21.02-03.03, 22.05-03.06, 24.08-05.09, 23.11-04.12.
Марс напрягает, возбуждает и будоражит. Увеличиться количество энергии. Идеальное время для реализации своих планов в различных сферах жизни. Будьте решительны и напористы.
Черная Луна может ввести в искушение рожденных:
21.02-25.02, 22.05-26.05, 24.08-28.08, 23.11-27.11.
Астролог советует воздержаться от принятия серьезных решений в этот период. Возможны ошибки. Ситуация не позволит вам здраво оценивать свои силы и последствия действий.
Влияние Кармических Узлов могут ощутить рожденные:
27.02-01.03, 28.05-01.06, 31.08-03.09, 29.11-02.12.
Жизнь подарит вам подсказки для дальнейшего развития. Астролог рекомендует прислушиваться к своей интуиции. ⠀
Венера развлечет рожденных:
04.01-22.01, 03.05-22.05, 04.07-24.07, 05.09-24.09, 05.11-23.11.
Романтика, шопинг, флирт и комплименты — это все про вас в ближайшие две недели. Венера позволит расслабиться, немного полениться и испытать радость.
«Если мы ничего не делали, то чуда не произойдет. Свою жизнь проживаем мы сами. Действовать тоже нам. Одни обстоятельства приносят разные результаты и во многом они зависят от наших действий в прошлом и настоящем», — подытожила Анисимова.