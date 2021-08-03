Солист «Непары» Александр Шоуа заявил об исчезновении старшей дочери

Александр Шоуа никогда не считал себя образцовым отцом, особенно по отношению к своей старшей дочери Майе. Когда девочке исполнилось полгода, он ушел из семьи, не принимал участия в воспитании ребенка в детские годы. Тогда певцу хотелось заниматься творчеством, гастролировать, в скором времени он основал популярную группу «Непара».

Спустя годы Шоуа удалось выстроить диалог с дочерью: они много разговаривали и пришли к примирению. Музыкант стал участвовать в жизни Майи, финансово ей помогать. Однако в последнее время отношения с 21-летней Майей снова стали напряженными. А в данный момент девушка полностью прервала общение с папой и не выходит с ним на связь.

«Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении, — признался Александр «СтарХиту». — И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Майя — очень своенравная девушка, с характером. Все она лучше всех знает и умеет, самая крутая. И, видимо, считает, что это нормально — по-хамски общаться с родителем и так себя вести. Пока не хочу вдаваться в подробности нашей ссоры. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось».