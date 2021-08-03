Модель и актриса с мировым именем заявила, что кормит грудью свою пятилетнюю дочь

При этом она отметила, что ее грудное молоко ни в коем случае не является единственным продуктом питания для ее ребенка. По словам 42-летней модели, ее дочь также ест гамбургеры и стейки. «Шанель по-прежнему любит мою грудь», — сказала Остин.

Она призналась, что грудное вскармливание еще возможно, поскольку ее дочь «любит время от времени перекусить». Модель считает, что «это важный момент для связи между матерью и вашим ребенком».

Она также заявила, что собирается и дальше кормить грудью Шанель, пока та не захочет, чтобы это прекратилось.

Жена рэпера Ice-T придерживается принципа вседозволенности для ребенка.

«Мы не типичные родители, поэтому позволяем Шанель спать у нас в кровати и не ложиться рано. Понимаете, у нас с мужем такие графики, что дома мы бываем поздно, поэтому большую часть времени нам удается побыть вместе только ночью. И мы спокойно относимся к тому, чтобы дочь засыпала в нашей постели. Правда, из-за этого пришлось забыть о спонтанном сексе», — передает слова Коко Us Weekly.