Вт, 3.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Модель и актриса с мировым именем заявила, что кормит грудью свою пятилетнюю дочь

Коко Остин ФОТО: Evan Agostini/Scanpix

Модель Коко Остин (42) рассказала в интервью Us Weekly, что все еще кормит грудью свою пятилетнюю дочь Шанель, передает gazeta.ru.

При этом она отметила, что ее грудное молоко ни в коем случае не является единственным продуктом питания для ее ребенка. По словам 42-летней модели, ее дочь также ест гамбургеры и стейки. «Шанель по-прежнему любит мою грудь», — сказала Остин.

Она призналась, что грудное вскармливание еще возможно, поскольку ее дочь «любит время от времени перекусить». Модель считает, что «это важный момент для связи между матерью и вашим ребенком».

Она также заявила, что собирается и дальше кормить грудью Шанель, пока та не захочет, чтобы это прекратилось.

Жена рэпера Ice-T придерживается принципа вседозволенности для ребенка.

«Мы не типичные родители, поэтому позволяем Шанель спать у нас в кровати и не ложиться рано. Понимаете, у нас с мужем такие графики, что дома мы бываем поздно, поэтому большую часть времени нам удается побыть вместе только ночью. И мы спокойно относимся к тому, чтобы дочь засыпала в нашей постели. Правда, из-за этого пришлось забыть о спонтанном сексе», — передает слова Коко Us Weekly.

Актриса романтической комедии «Думай как мужчина – 2» собирается поменять график сна дочери, когда та пойдет в школу. А пока девочка может спать до 11 часов дня, их традиции останутся неизменными. Как и любовь Шанель к фильмам ужасов. Возлюбленная обладателя «Грэмми» отметила, что малышка знает, когда ей нужно отвернуться от экрана или закрыть глаза.

НАВЕРХ
Back