Как выглядела охотница за успешными мужчинами Паулина Андреева в 2005 году: фото
На снимке Паулина Андреева запечатлена в ночном клубе. Многие поклонники даже не узнали актрису, хотя и отметили, что она всегда была красивой, пишет «Стархит».
На снимке Паулина Андреева запечатлена в ночном клубе. Многие поклонники даже не узнали актрису, хотя и отметили, что она всегда была красивой, пишет «Стархит».
Это сейчас Паулина Андреева является одной из самых популярных актрис в России, а когда-то она была самой обычной девушкой из Санкт-Петербурга. Тогда актриса только мечтала о карьере в кино. В Сети опубликовали фотографию, сделанную в тот период жизни звезды.
На снимке Паулина запечатлена около барной стойки. По мнению фанатов, актриса очень изменилась, но узнать ее все-таки можно. «Какая красавица. Сразу видно, что пластику не делала»; «Потрясающая! Она на этом фото похожа на Нюшу»; «Юная, но все такая же красотка. Бондарчуку повезло», — делились эмоциями поклонники Андреевой.
Напомним, что изначально Паулина раздумывала над тем, чтобы стать журналистом. Актриса даже поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Там она проучилась два года, но в итоге решила рискнуть ради мечты и отправилась в Москву. В столице Андрееву зачислили в школу-студию МХАТ.
Что было дальше и так известно: актриса смогла прославиться на всю Россию. Сейчас Паулина не только играет в кино, но и вовсю пробует себя в сценарном деле. В прошлом году на экраны вышел сериал «Псих», написанный Андреевой. Проект получил благосклонные отзывы от критиков и зрителей.
Паулина успешна и в личной жизни. Актриса вышла замуж за Федора Бондарчука, а недавно влюбленные стали родителями. Сейчас Андреева уже вышла из декрета и вовсю работает над новыми проектами.