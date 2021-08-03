Певица МакSим пришла в сознание после месячной медикаментозной комы

ГКБ №52, напомним, с начала пандемии была переоборудована в “ковидный” госпиталь.

Согласно установленным правилам, эта зона закрыта для посещения пациентов, а родственники больных могут лишь передавать им посылки или какие-то вещи. Это подтвердили и врачи больницы. “Певица поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона», – пояснил представитель медучреждения News.ru. Он добавил, что навещать в больнице “нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах”.

Директор певицы Маргарита Соколова отметила, что певице на сегодня значительно лучше, чем еще несколько дней назад. Она подчеркнула, что уже нет никаких сомнений, что МакSим выздоровеет, на это просто нужно время. Помимо этого директор МакSим призвала представителей прессы отнестись с пониманием к ситуации и желанию родственников и близких не вдаваться в подробности о болезни певицы и прекратить любые спекуляции по этой теме. «В прессе стоит огромный шум, пытаются подогревать эту тему, но необходимо сохранять спокойствие», — просит Маргарита Соколова в интервью ФАН.

“Иванушка” Кирилл Туриченк записал целый клип на песню МакSим “Мой рай”. Известно, что эту песню Туриченко исполнял на шоу “Маска” и она очень полюбилась его поклонникам.

Как отметил солист, работа над клипом, в которые он попытался вложить всю любовь к артистке, далась ему тяжело в моральном плане.