Алена Апина надела прозрачное платье, доказав, что даже в 56 лет можно обходиться без нижнего белья

Апина признаётся, что с молодости была недовольна своим телом. По её мнению, у неё никогда не было талии и пышных бёдер. Поэтому когда появилась возможность избавиться от комплексов, певица долго не думала.

«Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу. До этого были мелкие вмешательства — блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и ещё много чего современного и крутого», — рассказала она в интервью «Собеседнику».