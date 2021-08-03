Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют ее остановиться
Теперь Айза не хочет показываться перед поклонниками, пока всё не вернется на свои места, пишет Лайф.
Теперь Айза не хочет показываться перед поклонниками, пока всё не вернется на свои места, пишет Лайф.
йза решилась на очередную трансформацию и показала на видео, как её губы увеличились до аномальных размеров. 36-летняя экс-возлюбленная Гуфа заявила в инстаграм-сториз, что несколько дней из-за этого не будет показывать лицо.
При этом она отметила, что не жалеет о содеянном и скоро её внешность придет в норму. «Сразу заявляю, что вы не увидите меня несколько дней, потому что это ужас», - написала Айза.
Она не уточнила, какую именно бьюти-процедуру она сделала. Часть поклонников решили, что Айза снова увеличила себе губы. Однако другие предположили, что, наоборот, она собиралась их уменьшить, но пострадала от аллергической реакции.
При этом ранее Айза опубликовала снимок из прошлого, на котором её совершенно не узнать. У нее были светлые волосы и аккуратные черты лица — пухлые губы и "лисьи глазки" появились гораздо позже.