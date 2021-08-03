Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют ее остановиться

йза решилась на очередную трансформацию и показала на видео, как её губы увеличились до аномальных размеров. 36-летняя экс-возлюбленная Гуфа заявила в инстаграм-сториз, что несколько дней из-за этого не будет показывать лицо.

При этом она отметила, что не жалеет о содеянном и скоро её внешность придет в норму. «Сразу заявляю, что вы не увидите меня несколько дней, потому что это ужас», - написала Айза.