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Губы Айзы раздулись до жутких размеров после очередной процедуры, и фанаты умоляют ее остановиться

Айза Анохина ФОТО: Инстаграм

Теперь Айза не хочет показываться перед поклонниками, пока всё не вернется на свои места, пишет Лайф.

йза решилась на очередную трансформацию и показала на видео, как её губы увеличились до аномальных размеров. 36-летняя экс-возлюбленная Гуфа заявила в инстаграм-сториз, что несколько дней из-за этого не будет показывать лицо.

При этом она отметила, что не жалеет о содеянном и скоро её внешность придет в норму. «Сразу заявляю, что вы не увидите меня несколько дней, потому что это ужас», - написала Айза.

Фото © Instagram/aizalovesam

Фото © Instagram/aizalovesam

Она не уточнила, какую именно бьюти-процедуру она сделала. Часть поклонников решили, что Айза снова увеличила себе губы. Однако другие предположили, что, наоборот, она собиралась их уменьшить, но пострадала от аллергической реакции.

 
Фото © Instagram/aizalovesam. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram/aizalovesam. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

При этом ранее Айза опубликовала снимок из прошлого, на котором её совершенно не узнать. У нее были светлые волосы и аккуратные черты лица — пухлые губы и "лисьи глазки" появились гораздо позже.

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