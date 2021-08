Обзор программы Station Narva и практические советы для гостей фестиваля

GusGus (IS), Vök (IS), Свен Грюнберг и ансамбль Эстонского общества электронной музыки: Hingus (EE), Вайко Эплик и Eliit (EE), View (FI), The RIG (RU), Discourse Synthetique (RU), YASMYN (EE), HUNT (EE), Каспар Мягус (EE), Сандер Мёльдер (EE)