Обзор программы Station Narva и практические советы для гостей фестиваля

В 18:00 на четырех сценах Нарвского музея начнется музыкальная программа, а ночью она продолжится в прибрежном Art Club Ro-Ro. Часть концертов будет транслироваться по Raadio 2.
Нарвский музей 18:00–01:00:
Roni Size feat. Dynamite MC (UK), АИГЕЛ (RU), Кристьян Рандалу (EE), Holy Motors (EE), New Ro (FI), AveNue (EE), Modulshtein (EE), Песни «Кино»: Станислав Булганин и Янно Рейм (EE)
Art Club Ro-Ro (Jõe 2) 00:30–03:30: световое шоу OOPUS (EE) и афтерпати Station Narva
Для обеспечения безопасности на фестивале проверяют COVID-сертификат всех гостей и предлагается возможность бесплатного экспресс-тестирования. Кроме того, вакцинационный автобус Нарвской больницы предлагает гостям фестиваля и горожанам возможность сделать прививку от COVID-19 на месте.
Вы можете принять участие в фестивале Нарвском музее и Art Club Ro-Ro, если:
› Вы придете на фестиваль с COVID-сертификатом, подтверждающим вакцинацию от COVID-19, перенесение болезни или отрицательный результат теста. Сертификат можно скачать или распечатать с эстонского портала пациента digilugu.ee. Он действителен вместе с документом, удостоверяющим личность.
› Вы придете на фестиваль с отрицательным результатом ПЦР-теста, который был сделан не больше, чем 72 часа назад.
› Результат сделанного на месте бесплатного экспресс-теста на COVID-19 будет негативным. Организатор рекомендует приходить на тестирование как минимум за час до входа на территорию фестиваля, а еще лучше — накануне. Время ожидания результата теста всего 10-15 минут, но может возникнуть очередь. Результат экспресс-теста действителен в течение 48 часов: все, кто сдаст тест в четверг, должны будут пройти повторный тест в субботу.
По решению правительства лицам в возрасте до 18 лет пока не нужно доказывать свою безопасность в инфекционном плане.
Информационный пункт фестиваля, центр экспресс-тестирования и автобус вакцинации работают у входа в Нарвский замок (Peterburi mnt 2) во все дни фестиваля:
Чт., 5 августа, 11:00–20:00
Пт., 6 августа, 11:00–00:00
Сб., 7 августа, 11:00–00:00
Обзор программы: https://stationnarva.ee/ru/programme/
Информация о билетах и правила: https://stationnarva.ee/ru/programme/#tickets
Фотографии для прессы: https://www.flickr.com/photos/141161937@N05/albums
Фестиваль организован компанией Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, творческий инкубатор OBJEKT, обсуждения BAZAR, Нарвская арт-резиденция и агентство Damn.Loud. Главный партнер конкурса городского искусства Station Narva — Художественная галерея Нарвского музея, партнер — Нарвская арт-резиденция (NART). Конкурс поддерживает Fortaco Estonia OÜ.
Медиа-партнерами фестиваля являются Postimees Grupp, Põhjarannik / «Северное побережье», Радио 4 и Raadio 2.
Фестиваль проводится при поддержке города Нарвы, Министерства культуры, Фонда интеграции, Капитала культуры, Финского института, Совета министров Северных стран, Startup Estonia.
Международная деятельность Station Narva, цель которой — представить Эстонию как привлекательное место для тех, кто интересуется музыкой и культурой, поддерживается Европейским фондом регионального развития.