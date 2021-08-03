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Эстонский астролог Кристина Иванова назвала беззаботных счастливчиков августа и тех, кому придется потрудиться

Кристина Иванова ФОТО: личный архив

С точки зрения астрологии, август - самый благоприятный месяц этого лета. После напряжённой весны и жаркого, но никого не расслабившего лета, нас могут ожидать совершенно непредсказуемые события, позволяющие взглянуть на себя и других по-новому.

Виной всему медленная планета Уран, переходящая в ретроградную фазу с 20.08. Уран сейчас движется по знаку Тельца, принося неожиданные преобразования в финансовый сектор и туда, где находились наши привычные ценности. Кстати, повсеместную моду на криптовалюту тоже ввёл Уран - с того момента как вошёл в Тельца в 2018 году. Думаю, все заметили, сколько изменений произошло за последние два года, и это ещё не конец. Уран пробудет в Тельце до 2026 года. Но пока он просто ретрограден. Это дает возможность исправить или «подлатать» ситуации, в которых мы, возможно, поспешили в мае-июне.

Некоторые из нас увидят логическую связь между весенними событиями и периодом после 20-го августа. Особенно сильно влияние Урана почувствуют Тельцы, Львы, Водолеи и Скорпионы. Добро пожаловать в непредсказуемые события! Если вы запланировали на этот месяц что-то значимое, лучше это совершить до 20-го числа, чтобы избежать разного рода неожиданностей. И не надо, пожалуйста, забывать, что неожиданности бывают и приятными! События под грифом «влюбиться без памяти» или спонтанно улететь в страну мечты тоже находятся под юрисдикцией Урана. Во всех остальных отношениях август - месяц очень спокойный, благостный, сулящий нам настоящий отдых от всех весенних тревог.

Овен

В последний летний месяц Овнам обязательно надо влюбиться! А если сердечный объект уже выбран, то заинтересуйтесь чем-то новым. Творческий потенциал будет вызывать у вас приятный зуд, поэтому не бойтесь с головой окунуться в неожиданные увлечения. Некоторых из вас ждет пополнение в семействе или крупное торжество. Месяц удачный и для рутинных обязанностей, постарайтесь о них не забывать.

Удачные дни: 16-22

Конфликтные дни: 1, 2, 28-31

Телец

Милые Тельцы, вам обязательно повезет в делах семейных, а также в вопросах, связанных с недвижимостью или ремонтом. Кто-то из вас даже решится на переезд. Этот месяц хорошо бы провести в узком кругу друзей и родственников. Домашний уют окажет поистине терапевтический эффект, поэтому для отпуска не обязательно выбирать дальние страны.

Удачные дни: 1-4, 6, 10-12, 20-25

Конфликтные дни: 8, 9

Близнецы

Близнецы весь август будут пребывать в комфортной для себя среде бесконечных встреч и переговоров. Пока остальные знаки наслаждаются отпусками, рутинная суета вполне может вывести вас на новый уровень коммуникаций. Полезно отправляться в недалекие поездки и подумать о приобретении нового автомобиля, ведь ваши амбиции будут расти вместе со статусом.

Удачные дни: 14, 15, 18-21, 27-29

Конфликтные дни: 1-4, 9-12, 24-26

Рак

Рачьи дела будут так или иначе сфокусированы на финансах. В этом месяце хорошо бы рассчитаться с долгами. Если есть необходимость взять кредит, то это тоже лучше делать сейчас, шансов на его получение будет больше. Месяц денежный, поэтому можно прирасти в доходах, но желание трат будет велико. Проявляйте финансовую грамотность, и все будет хорошо!

Удачные дни: 1, 4-6, 11-13, 18-20, 30

Конфликтные дни: 2, 3, 7-9, 14, 16, 22, 23

Лев

Уважаемые Львы, август – главный месяц в году, когда можно и нужно заявлять миру о своих желаниях. Вероятно, первая неделя месяца будет напряженной, зато потом все пойдет как по маслу. Это прекрасный период для смены имиджа и дорогих покупок. Вы будете самыми обсуждаемыми гостями на мероприятиях, поэтому выглядеть надо на все 100%. Последняя неделя настроит вас на серьезные траты, продумайте их заранее.

Удачные дни: 13, 17, 24-31

Конфликтные дни: 1-7, 15, 18-22

Дева

Девам захочется уйти в тень до 20-х чисел августа. У вас появится уникальный шанс отдохнуть перед прыжком в свой новый год. Продумайте предстоящие планы, прочтите интересную книгу и не насилуйте себя обязательным присутствием в шумной компании. Работать лучше тоже в спокойном режиме, без резких движений и рисков. Месяц удачен для посещения дальних стран.

Удачные дни: 14, 15, 18-21, 27-29

Конфликтные дни: 1-4, 9-12, 24-26

Весы

Для Весов август приготовил массу интересных событий. Это месяц новых знакомств, грандиозных планов и исполнения желаний. Звезды к вам благосклонны, поэтому не сидите дома, а выходите в свет. Все важные встречи и переговоры лучше проводить в неформальной обстановке. Обязательно найдите время для встречи с друзьями.

Удачные дни: 1-4, 6, 10-12, 20-25

Конфликтные дни: 8, 9

Скорпион

Скорпионы будут амбициозны, как никогда. На ваши плечи лягут все самые важные решения в этом году. Период подходит для оформления важных документов, заключения рабочих договоров и обращения в вышестоящие инстанции. Так как общаться с власть имущими придется много, проявляйте пиетет и получите даже больше, чем рассчитывали.

Удачные дни: 9-12, 25-27

Конфликтные дни: 7

Стрелец

Стрельцам идеально отправиться в дальний путь. До 20-х чисел августа ваши мысли далеко от дома, поэтому сосредоточиться на рутинных обязанностях будет сложно. Если ни отпуск, ни деловые поездки не планируются, то хотя бы сходите на выставку или в музей. Вашей душе необходимо вдохновение. Особый акцент приобретают связи с иностранцами. И в личных, и в рабочих вопросах они вам помогут здорово пригодиться.

Удачные дни: 4-8, 12-14

Конфликтные дни: 1-3, 9-11, 19-21

Козерог

Вокруг уравновешенных Козерогов будут кипеть шекспировскик страсти. Во-первых, вас будут ревновать друзья и партнеры, поэтому репутация должна быть кристально чистой. Во-вторых, вас будут обсуждать и по-всякому трактовать поведение. До 20-х чисел месяца лучше соблюдать осторожность в высказываниях, чтобы не злить недоброжелателей. А после 20-х чисел можно смело отправляться в путешествие.

Удачные дни: 21-24

Конфликтные дни: 2-4

Водолей

Дорогие Водолеи, август – главный месяц для дел любовных. Те из вас, кто находится в паре, будут настроены на принятие важных решений. А те, чье сердце свободно, могут встретить свою судьбу. В деловой сфере удачу принесут различные коллаборации, слияния капиталов и вхождение в деловое партнерство. Ловите удачу за хвост, вам должно повезти, но для этого придется идти на компромиссы.

Удачные дни: 2-4, 12, 17-23

Конфликтные дни: 5-7

Рыбы

Рыбкам придется много работать. До 20-х чисел месяца вам будет не до отдыха, зато можно многое успеть. Займитесь оздоровительными процедурами, ваш организм нуждается в витаминной загрузке перед осенними холодами. После 20-х чисел августа начнется пора романтических свиданий и свадебных торжеств.

Удачные дни: 5-8, 12-18

Конфликтные дни: 4, 9-11, 24-26

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