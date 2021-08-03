Эстонский астролог Кристина Иванова назвала беззаботных счастливчиков августа и тех, кому придется потрудиться

Удачные дни: 1, 4-6, 11-13, 18-20, 30

Конфликтные дни: 2, 3, 7-9, 14, 16, 22, 23

Лев

Уважаемые Львы, август – главный месяц в году, когда можно и нужно заявлять миру о своих желаниях. Вероятно, первая неделя месяца будет напряженной, зато потом все пойдет как по маслу. Это прекрасный период для смены имиджа и дорогих покупок. Вы будете самыми обсуждаемыми гостями на мероприятиях, поэтому выглядеть надо на все 100%. Последняя неделя настроит вас на серьезные траты, продумайте их заранее.

Удачные дни: 13, 17, 24-31

Конфликтные дни: 1-7, 15, 18-22

Дева

Девам захочется уйти в тень до 20-х чисел августа. У вас появится уникальный шанс отдохнуть перед прыжком в свой новый год. Продумайте предстоящие планы, прочтите интересную книгу и не насилуйте себя обязательным присутствием в шумной компании. Работать лучше тоже в спокойном режиме, без резких движений и рисков. Месяц удачен для посещения дальних стран.

Удачные дни: 14, 15, 18-21, 27-29

Конфликтные дни: 1-4, 9-12, 24-26

Весы

Для Весов август приготовил массу интересных событий. Это месяц новых знакомств, грандиозных планов и исполнения желаний. Звезды к вам благосклонны, поэтому не сидите дома, а выходите в свет. Все важные встречи и переговоры лучше проводить в неформальной обстановке. Обязательно найдите время для встречи с друзьями.

Удачные дни: 1-4, 6, 10-12, 20-25

Конфликтные дни: 8, 9

Скорпион

Скорпионы будут амбициозны, как никогда. На ваши плечи лягут все самые важные решения в этом году. Период подходит для оформления важных документов, заключения рабочих договоров и обращения в вышестоящие инстанции. Так как общаться с власть имущими придется много, проявляйте пиетет и получите даже больше, чем рассчитывали.

Удачные дни: 9-12, 25-27

Конфликтные дни: 7

Стрелец

Стрельцам идеально отправиться в дальний путь. До 20-х чисел августа ваши мысли далеко от дома, поэтому сосредоточиться на рутинных обязанностях будет сложно. Если ни отпуск, ни деловые поездки не планируются, то хотя бы сходите на выставку или в музей. Вашей душе необходимо вдохновение. Особый акцент приобретают связи с иностранцами. И в личных, и в рабочих вопросах они вам помогут здорово пригодиться.

Удачные дни: 4-8, 12-14

Конфликтные дни: 1-3, 9-11, 19-21

Козерог

Вокруг уравновешенных Козерогов будут кипеть шекспировскик страсти. Во-первых, вас будут ревновать друзья и партнеры, поэтому репутация должна быть кристально чистой. Во-вторых, вас будут обсуждать и по-всякому трактовать поведение. До 20-х чисел месяца лучше соблюдать осторожность в высказываниях, чтобы не злить недоброжелателей. А после 20-х чисел можно смело отправляться в путешествие.

Удачные дни: 21-24

Конфликтные дни: 2-4

Водолей

Дорогие Водолеи, август – главный месяц для дел любовных. Те из вас, кто находится в паре, будут настроены на принятие важных решений. А те, чье сердце свободно, могут встретить свою судьбу. В деловой сфере удачу принесут различные коллаборации, слияния капиталов и вхождение в деловое партнерство. Ловите удачу за хвост, вам должно повезти, но для этого придется идти на компромиссы.

Удачные дни: 2-4, 12, 17-23

Конфликтные дни: 5-7

Рыбы

Рыбкам придется много работать. До 20-х чисел месяца вам будет не до отдыха, зато можно многое успеть. Займитесь оздоровительными процедурами, ваш организм нуждается в витаминной загрузке перед осенними холодами. После 20-х чисел августа начнется пора романтических свиданий и свадебных торжеств.

Удачные дни: 5-8, 12-18