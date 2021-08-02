Четыре вида женщин, на которых нельзя жениться
Трудно оставаться мужчиной в женском коллективе. Особенно, когда вокруг столько представителей противоположного пола. Не каждая, может стать идеальной женой, пишет Дворец.
Трудно оставаться мужчиной в женском коллективе. Особенно, когда вокруг столько представителей противоположного пола. Не каждая, может стать идеальной женой, пишет Дворец.
Красивая по профессии
Вот она вошла, и вы обмерли. Она такая красивая! Не милая, не симпатичная, не стильная, не обаятельная. Красивая! У нее такая профессия. Не подумайте плохого. Просто эта женщина сама служит собственной внешности и уверена, что весь мир обязан служить тому же.
Совершенно не факт, что черты ее лица будут действительно идеальными. Просто красота - ее профессия. Она считает себя красивой, этого достаточно. Замуж за вас она пойдет охотно: кто-то же должен обслуживать красоту. Умна она или глупа, добра или зла - этого вы никогда не узнаете. Просто она всегда будет вами немножечко недовольна. И не только вами. Чуть-чуть поджатые губы, некоторая скорбь во взгляде: красивая по профессии уверена, что жизнь ей недодала и продолжает недодавать.
У красивой по профессии нет чувства юмора. Рассмешить ее вам не удастся. Разговаривает она меньше, чем нормальная женщина, - о чем с вами разговаривать? О том, что это за счастье в постели, написал в свое время Игорь Губерман: «Красавиц даже среди ночи волнует, как они лежат».
Порядковая женщина
Очень опасный вид нежелательных жен. Распознать трудно, расстаться еще труднее. Это очень правильная женщина. У нее все всегда в порядке, в смысле - по порядку. Она главная отличница в этой жизни. Все - по полочкам и в положенное время. Школа - отлично, институт - еще отличнее. Вот тут - внимание! Первый признак данного типа: к моменту окончания института - ни одной подруги. Максимум - редкие светские посиделки с парой таких же приятельниц. На задушевность порядковых женщин не тянет. На работе она лучшая, намеченную служебную высоту берет в кратчайшие сроки. Ее следующее жизненное достижение - вы, несчастный. Вы - муж, который должен быть для порядка.
С порядковой женщиной не будет плохо. С ней будет холодно и неуютно. В предусмотренный ею срок появится ребенок. Теплее от этого не станет никому. К ребенку, естественно, приложится няня.
Порядковая женщина не даст вам ни единого повода для скандала. Да и разве можно скандалить с машиной? Объясниться мирно тоже не выйдет: все, что вы можете сказать, лежит в области эмоций, которые ей недоступны. Ваше исчезновение вызовет у нее недоумение. Вы будете собирать себя по кусочкам еще очень долго.
Хотела как лучше
Обычно на это несчастье клюют мужчины, которым хочется, прежде всего, уюта и комфорта, а уж потом всего остального. Вот тут на горизонте и появляется женщина, которая жаждет окружить вас комфортом и точно знает, как вам будет лучше. Потерять бдительность в такой ситуации очень легко.
Через какое-то время вы с удивлением обнаруживаете, что по утрам давитесь ненавистной с детства кашей - супруга почитала о пользе каши для здоровья. Из вашего рациона исчезло жирное, жареное, соленое, в общем, съедобное. Оно вам тоже вредно. Диванные подушечки вызывают омерзение, вместо спортивных штанов и футболки вас облачают дома в халат, рубашка всегда свежевыглаженная, но такую расцветку вы бы сами не купили никогда. Откуда взялась? - лениво размышляете вы, надевая рубашку цвета жизненной безнадеги. А вам не приходит в голову удивиться: куда подевались все ваши друзья? Почему перестали приходить в дом? Да потому что вам в этом доме душно, а уж им и подавно. Бросить женщину, которая хотела как лучше, жестоко. Жить с ней невозможно.
Удобная
Это тип женщины, про которую нельзя сказать плохого слова. Поэтому - максимум внимания. С ней легко и удобно. Никаких капризов. Новое платье? Ей не надо. Деньги на маникюр? Она его не делает. Отпуск в Италии? Она не просит. Ужин в ресторане? Она уже заказала домой пиццу. Вы потеряли работу? Она уже заработала и на себя, и на вас. Немного, но голодная смерть вам не грозит. В гости неудобно идти с пустыми руками. Зачем идти в гости? - спрашивает она вас и вы остаетесь дома.
Что во всем этом плохого? Ничего. Если вы изначально ни к чему не стремились. Право называть себя мужчиной вам дано физиологией? Прекрасно. Удобная женщина - то, что вам нужно. Вы иначе понимаете слово мужчина? Тогда вы в опасности. Стремиться, достигать, преодолевать, бросать к ногам - все это существует в мужском лексиконе во многом ради женщины. Перестав употреблять эти глаголы в речи и в реальной жизни, вы потеряете себя и не заметите, когда это произошло. В тот момент, когда выяснилось, что жизнь без маникюра дешевле, или когда удобная женщина заработала за двоих, а вы придумали себе приличное объяснение. Исхода у такого брака может быть два: вы делаете из нее женщину или она делает из вас средний род. Выход третий - развод.