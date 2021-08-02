Четыре вида женщин, на которых нельзя жениться

Красивая по профессии

Вот она вошла, и вы обмерли. Она такая красивая! Не милая, не симпатичная, не стильная, не обаятельная. Красивая! У нее такая профессия. Не подумайте плохого. Просто эта женщина сама служит собственной внешности и уверена, что весь мир обязан служить тому же.

Совершенно не факт, что черты ее лица будут действительно идеальными. Просто красота - ее профессия. Она считает себя красивой, этого достаточно. Замуж за вас она пойдет охотно: кто-то же должен обслуживать красоту. Умна она или глупа, добра или зла - этого вы никогда не узнаете. Просто она всегда будет вами немножечко недовольна. И не только вами. Чуть-чуть поджатые губы, некоторая скорбь во взгляде: красивая по профессии уверена, что жизнь ей недодала и продолжает недодавать.

У красивой по профессии нет чувства юмора. Рассмешить ее вам не удастся. Разговаривает она меньше, чем нормальная женщина, - о чем с вами разговаривать? О том, что это за счастье в постели, написал в свое время Игорь Губерман: «Красавиц даже среди ночи волнует, как они лежат».

Порядковая женщина

Очень опасный вид нежелательных жен. Распознать трудно, расстаться еще труднее. Это очень правильная женщина. У нее все всегда в порядке, в смысле - по порядку. Она главная отличница в этой жизни. Все - по полочкам и в положенное время. Школа - отлично, институт - еще отличнее. Вот тут - внимание! Первый признак данного типа: к моменту окончания института - ни одной подруги. Максимум - редкие светские посиделки с парой таких же приятельниц. На задушевность порядковых женщин не тянет. На работе она лучшая, намеченную служебную высоту берет в кратчайшие сроки. Ее следующее жизненное достижение - вы, несчастный. Вы - муж, который должен быть для порядка.

С порядковой женщиной не будет плохо. С ней будет холодно и неуютно. В предусмотренный ею срок появится ребенок. Теплее от этого не станет никому. К ребенку, естественно, приложится няня.

Порядковая женщина не даст вам ни единого повода для скандала. Да и разве можно скандалить с машиной? Объясниться мирно тоже не выйдет: все, что вы можете сказать, лежит в области эмоций, которые ей недоступны. Ваше исчезновение вызовет у нее недоумение. Вы будете собирать себя по кусочкам еще очень долго.

Хотела как лучше

Обычно на это несчастье клюют мужчины, которым хочется, прежде всего, уюта и комфорта, а уж потом всего остального. Вот тут на горизонте и появляется женщина, которая жаждет окружить вас комфортом и точно знает, как вам будет лучше. Потерять бдительность в такой ситуации очень легко.