Шерон Стоун пригрозили увольнением из-за ее требований о вакцинации от COVID-19

Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. Она отметила, что не продолжит работать, пока все участники съемок не будут вакцинированы.
«Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке», — подчеркнула Стоун.
По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в период пандемии коронавируса.
В 2019 году сообщалось, что Шерон Стоун заблокировали в российском приложении для свиданий. «Я зарегистрировалась на Bumble, а они закрыли мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это не могу быть я. Эй, Bumble, быть мной — это повод для исключения? Не выгоняйте меня из улья», — обратилась звезда к представителям компании.