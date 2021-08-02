Военный УГО Украины до полусмерти избил танцовщика певицы Нади Дорофеевой

Вчера Надя обратилась к своим многомиллионным подписчикам с просьбой помочь найти «это животное», который вчера утром избил Женю, танцора балета DOROFEEVA.

Цитируем Надю Дорофееву:

«Ребята, сегодня ночью (вчера - Прим.ред.) это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!

Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали.

Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал!

Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!» - писала Надя.

Сила интернета - великая сила. Вскоре предполагаемый напавший на танцора артистки был найден.

Позже в Сети появилось подтверждение информации о том, что мужчина на фото - это действительно военный УГО Украины.

«1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета DOROFEEVA бывшим военнослужащим УГО Украины.

Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранен от исполнения служебных обязанностей.