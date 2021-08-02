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Военный УГО Украины до полусмерти избил танцовщика певицы Нади Дорофеевой

Скриншот со страницы Надежды Дорофеевой ФОТО: facebook.com

Вчера СМИ буквально шокировала информация о том, что в современной Украине практически средь бела дня до полусмерти был избит выходивший из ночного клуба LIFT (Киев) танцовщик известной певицы Нади Дорофеевой, не так давно начавшей сольную карьеру после распада группы «Время и Стекло». 

Вчера Надя обратилась к своим многомиллионным подписчикам с просьбой помочь найти «это животное», который вчера утром избил Женю, танцора балета DOROFEEVA. 

Цитируем Надю Дорофееву: 

«Ребята, сегодня ночью (вчера - Прим.ред.) это животное, которое дальше в карусели на видео - избило моего танцора Женю. Женя с друзьями вышел из клуба "Лифт", спокойно и никого не трогая, и получил толчок, удар об забор и ещё один удар вслед!

Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали.

Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!!! И найти человека, который на него напал!

Возможно, кто-то видел его или узнает на видео… Это очень поможет!» - писала Надя. 

Сила интернета - великая сила. Вскоре предполагаемый напавший на танцора артистки был найден. 

Позже в Сети появилось подтверждение информации о том, что мужчина на фото - это действительно военный УГО Украины. 

«1 августа 2021 в социальной сети Facebook была распространена информация о факте избиения Евгения: танцовщика шоу-балета DOROFEEVA бывшим военнослужащим УГО Украины.

Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Управление государственной охраны Украины предоставит всю необходимую помощь правоохранительным органам и будет всячески содействовать в проведении досудебного расследования. Кроме того, Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгению», - говорится в пресс-сообщении УГО Украины. 

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