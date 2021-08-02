Муж Марины Федункив оказался связан с сомнительными конторами: через год со слезами к Малахову?

Советнику президента итало-российской торговой палаты 37 лет. Но разница в возрасте молодоженов не смущает. Королева комедии буквально порхает от счастья и признается журналистам, что подумывает завести ребенка. Фанаты актрисы ликуют: мол, наконец-то нашла нормального мужика. А то первый супруг ей безбожно изменял, а второй, оказавшийся наркоманом, жестоко избивал. Только и у Стефано обнаружились скелеты в шкафу.

Во всех интервью Стефано Маджи подчеркивает, что брак с Федункив для него первый. Однако на его личных страницах в соцсетях указано, что он вдовец. Может, шутит? Или изысканно намекает на судьбу новой супруги?

В 2018-м Стефано несколько раз становился героем светской хроники в итальянских СМИ. Тогда журналисты сватали ему в бойфренды модельера, стилиста и куратора восьми фестивалей в Сан-Ремо Джованни Сьяччи. Открытый гей Джованни частенько мелькает на итальянском телевидении в популярных развлекательных программах типа нашего «Вечернего Урганта». Он старше Маджи на 13 лет. Папарацци не раз снимали парочку в укромных местах и пикантных позах: то они резвились в бассейне, то обнимались за кулисами модного показа.

Если верить итальянским репортерам, романтические отношения Джованни и Стефано продлились недолго, но даже после расставания они остались близкими друзьями. Из-за нового романа Маджи-стилист бросил именитого дизайнера Стефано Габбаны - Дамиано Аллотто. Они даже были помолвлены, но до свадьбы (в Италии гомосексуальные пары могут прибегнуть к так называемому институту гражданского союза) дело не дошло.

Пикантную главу своей биографии Маджи объяснил простодушной пермячке Марине Федункив просто: Джованни - его дальний родственник. Подумаешь, обнимались. «Я-то ведь знаю, что и как происходит в реальности в нашей сексуальной жизни», - оправдывается актриса.

Но вопросы у поклонников Марины вызывает не только ориентация ее нового мужа, но и его трудовая биорафия. Как нам удалось выяснить, карьеру Стефано начинал в крупном строительном гипермаркете. Также был волонтером в итальянском отделении гуманитарной организации «Красный крест». А теперь вдруг дорос до должности советника президента итало-российской торговой палаты (ИРТП), а также директора по маркетингу и члена правления компании Mikro Kapital Group. Звучит внушительно, не так ли? Но на деле ИРТП - частная организация, не имеющая отношения к госструктурам. Все синьоры, указанные топ-менеджерами ИРТП, как выяснилось, неизвестны в итальянских бизнес-кругах. Mikro Kapital Group - на деле - микрофинансовая компания. В состав холдинга, например, входит зарегистрированная в Самаре контора «Микро Капитал», занимающаяся выдачей срочных займов под внушительные проценты. Руководит фирмой россиянка Светлана Чубакова.