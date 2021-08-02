Известная российская танцовщица впервые раскрыла роман и причины расставания с актером Биковичем
Чемпионка РФ по бальным танцам отмечает, что звезда фильма «Холоп» не хотел афишировать их отношения.
Чемпионка РФ по бальным танцам отмечает, что звезда фильма «Холоп» не хотел афишировать их отношения.
Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина впервые раскрыла подробности расставания с сербским актером Милошем Биковичем. При этом, пара никогда официально не признавала свои отношения, пишет Пятый канал.
«Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает бога. У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно», — заявила девушка на своей странице в Instagram под совместным фото с артистом.
По словам Волошиной, избранника всегда волновали и заботили лишь собственные дела. «Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения», — заявила она.
Спортсменка поспешила разорвать отношения с Биковичем. Как призналась Арина, она давно хотела рассекретить их роман, но актер был против.
«Когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила, давай скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем. Милош сказал: нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать», — вспоминает Арина.
Поклонники Волошиной поддержали ее. Они считают, что у танцовщицы еще все впереди.