Известная российская танцовщица впервые раскрыла роман и причины расставания с актером Биковичем

Чемпионка России по бальным танцам Арина Волошина впервые раскрыла подробности расставания с сербским актером Милошем Биковичем. При этом, пара никогда официально не признавала свои отношения, пишет Пятый канал.

«Около года я жила не своей жизнью, так как была с ним в отношениях. Нужно было думать сугубо о его образе, репутации, которая является для него самым главным, но, к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает бога. У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое, но 31 июля все развеялось окончательно», — заявила девушка на своей странице в Instagram под совместным фото с артистом.

По словам Волошиной, избранника всегда волновали и заботили лишь собственные дела. «Эгоцентризм этого человека перешел все рамки. И те ценности, о которых кричит, он о них не знает, видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения», — заявила она.

Спортсменка поспешила разорвать отношения с Биковичем. Как призналась Арина, она давно хотела рассекретить их роман, но актер был против.

«Когда появилась информация, что мы вместе, я сразу предложила, давай скажу, что не имею к тебе никакого отношения, чтобы не было проблем. Милош сказал: нет, ты что, это потом сработает против нас, когда мы расскажем про наши отношения. Если нас раньше заметят СМИ, тогда и не будем скрывать», — вспоминает Арина.