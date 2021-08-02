Эксперт: COVID-19 может существовать в мире с 2013 года

С самого начала пандемии по коронавирусу ученые и эксперты из разных областей строили свои догадки о происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

На сей раз своим экспертным мнением поделился руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте. Об этом сообщают РИА Новости.

По его мнению, это вирус существует в мире с 2013 года, когда китайские ученые-спелеологи в 1100 километрах от уже известного Уханя, проводя исследования среди прочего летучих мышей, в пещерах выявили вирус, который на 96% совпадает с COVID-19. Тогда несколько ученых даже заразились этим вирусом. Предполагается, что теми учеными как раз и были сотрудники одной их Уханьский лаборатории, о которой в начале 2020 года трубили во всех СМИ. В 2013 году ученые после выявления нового вируса написали по нему диссертации, а также научные статьи для научных журналов.

Однако по каким-то неизвестным причинам все эти работы исчезли, а замороженный образец найденного вируса исчез из лаборатории. Питте уверен, что это является лишним доказательством лабораторного происхождения вируса, а факт, что в 2013 году был обнаружен схожий с COVID-19 вирус был намеренно спрятан. «А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить», — пояснил Питте.

Эксперт также сообщил, что непрямые тому доказательства были зафиксированы в 2019 году во время военных Олимпийских игр, которые в тот год проводились в районе Уханя. Тогда некоторое количество военных спортсменов заболели, а симптомы были похожи на грипп. Заболевшие даже не смогли принять участие в Играх, что довольно странно для военных спортсменов. «Так что вирус уже был и есть свидетельства того, что он был в Европе еще раньше, чем объявили», — сказал ученый.

Именно поэтому ситуация с пандемией заслуживает детального расследования, подчеркнул Питте. Так как выяснив причины и сроки распространения коронавируса до масштаба пандемии, в будущем ученые будут лучше понимать, как предотвращать столь серьезные последствия.

В то же время он сообщил, что спустя 6-10 лет население мира будет болеть коронавирусом, но уже в легкой форме, как обычным насморком, так как у людей уже будут выработан иммунитет c детства.