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Известный эстонский музыкант матом обложил новые правительственные ограничения против коронавируса

Лидер группы Terminaator Яагуп Креэм ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees

Легендарная эстонская группа Terminaator выступила в эти выходные на пляжном фестивале в Вызу. Журналисты TV3 нашли в толпе лидера группы Яаагупа Креэма и спросили музыканта, что он думает об ограничениях для массовых мероприятий, пишет Elu24.

«Сделайте прививку и убедитесь, что в этой стране не запретят трахаться (в оригинале использовано нецензурное слово. - Прим. переводчика)! Мы так устали от этой игры! Это ненормально, - уверен Креэм.

Он считает, что новые правила, которые вводятся с 9 августа, уже сорвали несколько будущих выступлений Terminaator. «Я хочу сказать, министр культуры, будь любезна, возьми свои вещи, собери свои чемоданы и коробки в офисе и вали!» - он резко высказался в адрес Аннели Отт, чья позиция в отношении вакцинации в последнее время всех сбивает с толку.

«На прошлой неделе пресса пыталась выставить меня противником национальной вакцинации, что, конечно, не так. Вакцинация - одна из важных мер по сдерживанию распространения вируса, и я поддерживаю ее», - заявила министр культуры Аннели Отт в интервью изданию Postimees.

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