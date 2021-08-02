Известный эстонский музыкант матом обложил новые правительственные ограничения против коронавируса

«Сделайте прививку и убедитесь, что в этой стране не запретят трахаться (в оригинале использовано нецензурное слово. - Прим. переводчика)! Мы так устали от этой игры! Это ненормально, - уверен Креэм.

Он считает, что новые правила, которые вводятся с 9 августа, уже сорвали несколько будущих выступлений Terminaator. «Я хочу сказать, министр культуры, будь любезна, возьми свои вещи, собери свои чемоданы и коробки в офисе и вали!» - он резко высказался в адрес Аннели Отт, чья позиция в отношении вакцинации в последнее время всех сбивает с толку.