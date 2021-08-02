Невеста просто красавица: фото со свадьбы старшей внучки Александра Лукашенко

СМИ сообщили о радостном событии, которое произошло в жизни президента Беларуси Александра Лукашенко. Его внучка Виктория вышла замуж. Заботливый дедушка лично присутствовал на торжестве, пишет «Стархит».
Глава Белоруссии нашел время в плотном графике и приехал на свадьбу к старшей внучке Виктории. Пока нет точных данных, что невеста получила в подарок от заботливого дедушки. На торжестве Лукашенко сказал короткий, но емкий тост. «Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: «Вы пишете вашу историю», — сказано в сообщении.
С торжественного мероприятия есть только один кадр: фотограф запечатлел момент, когда Лукашенко выступал с поздравлением. Пользователи в Сети восхитились Викторией: «Невеста просто красавица»; «Пусть ребята дорожат своей любовью»; «Счастье молодым — с таким тылом все получится».
Интересно, что о женихе нет никакой информации: даже официальные источники решили не разглашать его имя и фамилию, а также род деятельности. А вот новость о якобы пышном банкете решили опровергнуть. В анонимных Telegram-каналах говорилось о 400 гостях, которые приехали поздравить молодоженов, но «Пул первого» заявил: на мероприятии было 70 гостей, в то время как ресторан вмещает не более 100 человек.
Напомним, Виктория — старшая дочь сына Лукашенко Виктора. Он возглавляет олимпийский комитет Белоруссии. Всего у президента страны трое сыновей и семеро внуков. Отметим, что ранее внимание было приковано к младшему сыну Александра Григорьевича — 16-летнему Николаю. В Сети восхитились внешностью повзрослевшего юноши, которого считают чуть ли не секс-символом.