Невеста просто красавица: фото со свадьбы старшей внучки Александра Лукашенко

Глава Белоруссии нашел время в плотном графике и приехал на свадьбу к старшей внучке Виктории. Пока нет точных данных, что невеста получила в подарок от заботливого дедушки. На торжестве Лукашенко сказал короткий, но емкий тост. «Президент поздравляет старшую внучку Викторию и ее избранника с днем свадьбы: «Вы пишете вашу историю», — сказано в сообщении.

С торжественного мероприятия есть только один кадр: фотограф запечатлел момент, когда Лукашенко выступал с поздравлением. Пользователи в Сети восхитились Викторией: «Невеста просто красавица»; «Пусть ребята дорожат своей любовью»; «Счастье молодым — с таким тылом все получится».

Лукашенко лично приехал на свадьбу к внучке ФОТО: Telegram-канал «Пул Первого»

Интересно, что о женихе нет никакой информации: даже официальные источники решили не разглашать его имя и фамилию, а также род деятельности. А вот новость о якобы пышном банкете решили опровергнуть. В анонимных Telegram-каналах говорилось о 400 гостях, которые приехали поздравить молодоженов, но «Пул первого» заявил: на мероприятии было 70 гостей, в то время как ресторан вмещает не более 100 человек.