Мировой модный бренд обвинили в плагиате: его дизайнеры украли стиль у бездомного из Львова

Slavik's Fashion

Недавно Дячишин на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на то, что некоторые модели из новой мужской коллекции VTMNTS напоминают, а иногда чуть ли не копируют образы Славика.

Slavik's Fashion

История тут же стала вирусной. Пока одни обвиняли бренд в плагиате, другие вспомнили, что ещё в 2016 году в интервью для Vogue Paris создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что во время создания первой коллекции он вдохновлялся фотографией Славика.

Slavik's Fashion

Одна загвоздка: если раньше Славику отдавали должное, на этот раз источник вдохновения нигде не упомянут.

Slavik's Fashion

У Славика даже есть собственное сообщество в Фейсбуке. На Slavik’s Fashion подписано больше полутора тысяч человек. Кстати, подписчики группы к ситуации отнеслись положительно. Будто бы так высокая мода преклоняется перед величием Славика.

Slavik's Fashion

Судя по всему, история с плагиатом пойдёт бомжу на пользу: о ней написали СМИ, а в Тиктоке ролики о моднике набирают десятки тысяч просмотров.