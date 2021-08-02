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Мировой модный бренд обвинили в плагиате: его дизайнеры украли стиль у бездомного из Львова

VTMNTS 2022 VS Slavik’s Fashion 2012 ФОТО: Slavik's Fashion

Французский бренд уличной одежды Vetements уличили в плагиате. Самое интересное, дизайнеры не просто вдохновились работами конкурентов — они буквально скопировали образы бездомного из Львова, пишет Лайф.

Бомж Славик стал известен в начале десятых, когда украинский фотограф Юрий Дячишин стал фотографировать бездомного в его образах. Несмотря на то что мужчина жил на улице, его чувству стиля могли позавидовать жители столиц моды.

Slavik's Fashion

Недавно Дячишин на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на то, что некоторые модели из новой мужской коллекции VTMNTS напоминают, а иногда чуть ли не копируют образы Славика.

Slavik's Fashion

История тут же стала вирусной. Пока одни обвиняли бренд в плагиате, другие вспомнили, что ещё в 2016 году в интервью для Vogue Paris создатель бренда Демна Гвасалия официально признался, что во время создания первой коллекции он вдохновлялся фотографией Славика.

Slavik's Fashion

Одна загвоздка: если раньше Славику отдавали должное, на этот раз источник вдохновения нигде не упомянут.

Slavik's Fashion

У Славика даже есть собственное сообщество в Фейсбуке. На Slavik’s Fashion подписано больше полутора тысяч человек. Кстати, подписчики группы к ситуации отнеслись положительно. Будто бы так высокая мода преклоняется перед величием Славика.

Slavik's Fashion

Судя по всему, история с плагиатом пойдёт бомжу на пользу: о ней написали СМИ, а в Тиктоке ролики о моднике набирают десятки тысяч просмотров.

Slavik's Fashion

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