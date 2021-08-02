Стоматолог раскрыла, чем натуральные соки могут быть опасны для зубов
Татьяна Бояркина рассказала 5-tv.ru о правилах, которые помогут потреблять свежевыжатые напитки без вреда для зубной эмали.
Татьяна Бояркина рассказала 5-tv.ru о правилах, которые помогут потреблять свежевыжатые напитки без вреда для зубной эмали.
Многие люди любят начинать свой день со стаканчика свежевыжатого сока или дополнять им любой другой прием пищи. Но мало кто знает, что такие напитки приносят не только пользу, но и вред. Стоматолог Татьяна Бояркина рассказала в беседе с 5-tv.ru, как свежевыжатые соки могут негативно сказаться на здоровье зубов.
«С положительными свойствами соков мы все знакомы, но что же есть негативного? Два фактора: кислотность и сахара. Когда мы пьем сок, кислоты в большом количестве омывают нашу эмаль и вымывают микроэлементы из эмали. Эмаль становится шероховатой. Туда легко встраиваются сахара и микроорганизмы, которые находятся на зубах. Они находятся там всегда, даже после чистки зубов — это нормально. И вот такой тандем: шероховатая поверхность, сахара и микроорганизмы — отличный фактор для развития кариеса», — рассказала эксперт.
Как спасти зубы от проблем?
По словам стоматолога, свежевыжатые соки лучше пить через трубочку, а после этого стоит промыть полость рта - обычной водой или ополаскивателем. Татьяна Бояркина уверена — такие простые правила помогут сохранить зубы здоровыми.