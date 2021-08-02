Мэр Раквере обратилась с посланием к молодым любителям выпить и потусить

Что же послужило поводом обратиться к молодежи? Трийн Варек опубликовала в Facebook фотографию кучи песка, на которой она нашла пьяного молодого человека, видимо, слишком хорошо отдохнувшего на пляжном фестивале в Вызу.

«Я нашла молодого человека в Вызу рядом с летним домиком нашей семьи, на стройке соседей. В 10 часов утра он все еще был пьян, в мокрой одежде - ни денег, ни телефона, ни друзей! Хорошо, что мы его нашли. Мы смогли помочь», - написала неравнодушная Варек.

Женщина уверена, что поскольку ночью температура воздуха ниже дневной, то очень опасно и неразумно спать на песке в нетрезвом состоянии. Кроме того, Варек недоумевает, почему друзья, с кем он ходил на фестиваль или другую вечеринку, оставили парня одного.

«Если ты пьян, то ты не будешь самым крутым парнем на веченинке. Ты интересный собеседник, хороший партнер по танцам и хороший друг, если адекватен, как и друзья вокруг. Конечно, вечеринки должны быть в нашей жизни, но пьяный в доску товарищ никого не делает счастливым».

В своем посте Варек выделила три пункта для тех, кто любит тусоваться по ночам и употреблять алкоголь, которым нужно бы следовать:

не пей, если по времени это уже не разрешено законом;

если закон разрешает употребление алкоголя - не переусердствуй;