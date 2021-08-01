Солист Modern Talking с сыном чудом избежали смерти на Ибице

Инцидент произошел во время отдыха Андерса на Ибице, где у него есть собственный особняк. К исполнителю в гости приехал сын и они решили попутешествовать вместе на автомобиле – внедорожнике Land Rover. Во время движения из-под капота неожиданно начал валить густой дым, а в салоне почувствовался резкий запах гари. «После этого тут же отказала педаль газа и ничего не работало», - поделился Томас со своими подписчиками в Instagram. Он также добавил, что им с сыном пришлось экстренно покинуть машину, чтобы спастись – они расстегнули ремни и выпрыгнули из авто. А через несколько секунд внедорожник загорелся.