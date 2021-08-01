Онколог заявил о коварности родинок в интимных местах
К родинкам в интимной зоне следует относиться с особой осторожностью, в противном случае может образоваться меланома.
К родинкам в интимной зоне следует относиться с особой осторожностью, в противном случае может образоваться меланома.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. «В области анального канала, паховых складок, где чаще всего присутствует постоянное трение, соприкосновение белья, меланома часто бывает. Именно у таких пациентов она диагностирована на поздних стадиях за счет того, что люди стесняются идти к врачу, показать, лишний раз задать вопрос», – поясняет врач.
Он подчеркнул, что наиболее «сложные» пациенты, как правило, приходят через несколько лет после посещения косметологических кабинетов, где им удаляли кожные образования. Это происходит из-за того, что после процедуры не проводилось гистологическое исследование. То есть ткани не изучались для выявления патологического процесса.
«К нам такие пациенты приходят уже с метастатическими поражениями. Зачастую мы даже не может понять, что послужило первоисточником, потому первичную опухоль не находим», – говорит Пылев.