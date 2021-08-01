Как страшно! Так живет отметившая 84-й день рождения Эдита Пьеха

Вчера, 31 июля, народная артистка СССР Эдита Пьеха отпраздновала 84-й день рождения. Прославленная актриса отметила эту дату в кругу близких на своем загородном участке. Эдита Станиславовна переехала туда в прошом году, опасаясь коронавируса, и с тех пор так и не вернулась в город. Сейчас она редко выходит из дома.

В свой очередной день рождения Пьеха отключила телефон, чтобы ее не донимали журналисты. Однако помощница звезды Нина Чувашова подробно рассказала, что делала Эдита Станиславовна. «У Эдиты все хорошо. Она со своими близкими, Илона Броневицкая тоже там. Я уже ее поздравила по телефону, так как сейчас нахожусь в больнице. Только не подумайте, что у меня коронавирус, нет-нет», - расказала Чувашова, которую цитирует «Комсомольская правда» .

Напомним, что Эдита Пьеха родилась 31 июля 1937 года на севере Франции в шахтерском городке. Позже с родителями она переехала в Польшу, а затем получила направление на учёбу в СССР. Училась в Ленинградском государственном университете им. А. Жданова, будущая звезда выступала со студенческим ансамблем, причем первый же концерт в Ленинградской консерватории обернулся для нее триумфом.