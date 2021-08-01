Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе на Земле

Изменение климата Земли привело к необратимому ухудшению важнейших показателей, что в будущем приведет к катастрофическим для человека последствиям. Такой вывод сделали ученые из Орегонского университета.

Американские эксперты подсчитали, что 16 из 31 пунктов в списке упомянутых показателей установили новые плачевные рекорды — к ним относятся, в том числе концентрация парниковых газов, подкисление океана и рост поголовья жвачных животных. И даже спад активности человека в 2020 году — из-за пандемии коронавируса и объявленного локдауна многие производства были приостановлены — не повлиял на стремительное угасание сил зеленой планеты.

По словам ученых, так называемые жизненные показатели Земли настолько низки, что этот момент можно назвать переломным в ее судьбе. Симптомами болезни планеты исследователи образно называют наводнения, штормы, аномальную жару и лесные пожары. Всплеск климатических бедствий, который наблюдается с 2019 годе — сигнал тревоги, уверены они.

«Появляется все больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии», — цитирует Daily Mail представителя Орегонского университета Уильяма Риппла.

Причиной чрезвычайной ситуации, считают эксперты, стала чрезмерная эксплуатация планеты человеком. Только с ней и нужно бороться, так как пытаться совладать с силами природы бессмысленно. В отчете специалистов сказано, что в апреле 2021 года концентрация углекислого газа достигла 416 частей на миллион, что является самым высоким показателем за всю историю, и это буквально превращает Землю в «пороховую бочку».