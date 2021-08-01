Влюбленная в Лазарева дочь Джигарханяна погибла во время оргазма

- Я всегда Джигарханяна уважала, - сразу как отрезала Нина. - Он со второй супругой Таней Власовой всю жизнь провел, и вдруг Виталина какая-то появилась. Дурь в старости женится на молодых. Немудрено, что эти отношения разрывом закончились. Прошлой осенью Армена не стало… Кстати, и его единственной дочки Лены от первого гражданского брака с актрисой Аллой Ванновской уже больше 33 лет нет на этом свете.

Ничего хорошего о Лене Джигарханян вспомнить нельзя! Противная девушка. Не слушала отца, хамила все время. Ей от него только деньги были нужны.

Армен ее в Театр Маяковского устроил, где сам служил. Лена в массовке играла, но на спектакли часто опаздывала или не приходила.

Когда еще в школе училась, стала встречаться с женатым мужиком. И хотя забеременела, он ей твердо сказал, что семью не бросит. Лена стала грозить: «А знаешь, кто мой папа!» Но бесполезно. Отцу и пришлось через Спартака Мишулина ее в поликлинику Литфонда на аборт устраивать.

Позже в Маяковку Вячеслав Тихонов привел своего красавца сына Володю от Мордюковой. А Лена возьми и ляпни, что парень ей очень понравился. Нонна узнала, что дочка Джигарханяна на ее мальчика глаз положила, и тут же забрала его из театра. Хотя еще ничего и не было.