Бардак и чужое нижнее белье: как выглядит комната Дани Милохина

Даня Милохин уже много месяцев живет в Dream Team House вместе с другими блогерами. Там у звезды есть своя комната, в которой он проводит не слишком-то много времени. Артист решил показать, в каких условиях живет, и в итоге обстановка в помещении удивила многих его фанатов.

Дело в том, что комната Дани оказалась очень маленькой. «Я тут даже не сплю. Обычно сплю на диване в другой комнате. Но тут хранятся мои вещи, некоторые награды и музыкальные инструменты. Есть синтезатор, а еще гитара, которую я купил, чтобы научиться на ней играть. До сих пор только не научился», — признался Милохин.

В комнате Дани нашлось место и для небольшой студии. Там артист музицирует и записывает новые треки. А вот гардероб Милохина оказался довольно скромным. «У меня тут раньше много вещей было, но ребята обычно что-то берут, а потом оставляют в своих комнатах или в прихожке. Они так мои кроссовки заберают постоянно», — подчеркнул Милохин в интервью для YouTube-канала Dream Team House.

Даня всегда готов поделиться своими вещами с друзьями ФОТО: скриншот с youtube.com

Что самое интересное, в комнате Дани почему-то сушатся трусы и носки другого блогера Артура Бабича. По словам Милохина, друзья часто используют принадлежащее ему помещение в своих целях. А поскольку артист считает коллег семьей, он совершенно не против такой эксплуатации.

Всего за год творческой деятельности Даня получил кучу престижных наград ФОТО: скриншот с youtube.com