Бардак и чужое нижнее белье: как выглядит комната Дани Милохина
Даня Милохин провел экскурсию по своей комнате. Как оказалось, в небольшом помещении нашлось место и для музыкальной студии, и для гардеробной, пишет «Стархит».
Даня Милохин провел экскурсию по своей комнате. Как оказалось, в небольшом помещении нашлось место и для музыкальной студии, и для гардеробной, пишет «Стархит».
Даня Милохин уже много месяцев живет в Dream Team House вместе с другими блогерами. Там у звезды есть своя комната, в которой он проводит не слишком-то много времени. Артист решил показать, в каких условиях живет, и в итоге обстановка в помещении удивила многих его фанатов.
Дело в том, что комната Дани оказалась очень маленькой. «Я тут даже не сплю. Обычно сплю на диване в другой комнате. Но тут хранятся мои вещи, некоторые награды и музыкальные инструменты. Есть синтезатор, а еще гитара, которую я купил, чтобы научиться на ней играть. До сих пор только не научился», — признался Милохин.
В комнате Дани нашлось место и для небольшой студии. Там артист музицирует и записывает новые треки. А вот гардероб Милохина оказался довольно скромным. «У меня тут раньше много вещей было, но ребята обычно что-то берут, а потом оставляют в своих комнатах или в прихожке. Они так мои кроссовки заберают постоянно», — подчеркнул Милохин в интервью для YouTube-канала Dream Team House.
Что самое интересное, в комнате Дани почему-то сушатся трусы и носки другого блогера Артура Бабича. По словам Милохина, друзья часто используют принадлежащее ему помещение в своих целях. А поскольку артист считает коллег семьей, он совершенно не против такой эксплуатации.
Напомним, что Даня зарабатывает более двух миллионов рублей в месяц. При таких доходах блогер давно бы мог приобрести собственную недвижимость. Однако пока он не собирается съезжать из Dream Team House. По словам звезды, ему комфортно жить в компании друзей.