Гороскоп на август от эстонского астролога Ольги Потемкиной: кому понадобится помощь юриста, а у кого сорвутся все планы

Немаловажно, что доход от всевозможных представлений выставок и концертов также будет ощутимым.

В деловой сфере бизнесменам придется столкнуться с кризисом рабочей силы и ощутить недостаток хорошо подготовленных работников, из-за низкой квалификации которых может быть нанесен предприятию ощутимый вред. Также стоит позаботиться о соблюдении требований техники безопасности. Ближе к концу августа может появиться масштабная бизнес-афера, которая приведет к серьезным финансовым трудностям, как у частных лиц, так и у различного рода фирм.

С 13-го августа Меркурий начнет свое движение по знаку Девы, где он является хозяином. Это привнесет в жизнь больше порядка, в отношениях – логики, поспособствует появлению новых рабочих мест.

С 17-го августа Венера вернется в свою обитель в знаке Весов, что в значительной мере активирует романтические настроения, удачу в любви, позаботится о судьбоносных встречах. Звезды наделят женщин шармом, элегантностью и отменным вкусом, нежностью и притягательностью, а мужчин – удачей в любви, желанием создать семью, вступить в брак.

Овны

Возможно, вам придется поменять работу. И все из-за вашего взрывного характера. Отправляйтесь в отпуск, чтобы не спровоцировать конфликт. В течение всего месяца вам необходимо быть очень внимательными на дороге и за рулем.

Тельцы

У вас может поменяться начальство. Эти перемены вы встретите «в штыки». Чтобы сохранить энергию и рабочее место, помните, что ваше раздражение в этой ситуации ничего не решает. Зато в любви у вас все будет просто замечательно!

Близнецы

Для вас этот месяц самый трудный в году. Слишком много препятствий, недомолвок, срывов планов и прочих передряг может свалиться на вашу голову. Помочь в этой ситуации способны только философский взгляд на жизнь и принятие происходящего.

Раки

Если перед вами стоит выбор: отправиться в путешествие на автомобиле или лететь самолетом, отдайте предпочтение колесному транспорту. Тем более, что у вас есть всё, чтобы приобрести новый надежный и комфортабельный автомобиль.

Львы

В августе у многих из вас начинается новый личный год, и очень важно встретить его в хорошем настроении и в приятной компании, ведь в этот день закладываются обстоятельства и ресурсы предстоящих двенадцати месяцев.

Дева

Романтическая и желанная встреча может произойти в то время, когда вы выполняете свои рабочие обязанности, прогуливаетесь по набережной или отдыхаете в парке. В начале месяца будьте осторожны, избегайте перенапряжения и травм.

Весы

У вас первая и вторая половины месяца существенно отличаются друг от друга. Если в начале вы можете ощущать усталость, апатию и отсутствие тонуса, то во второй половине августа от этих чувств не останется и следа, вы вновь обретете свою лучшую форму.

Скорпионы

Запланируйте потратиться на детей и их нужды, независимо от их возраста. Это должно удержать вас от необдуманных и опрометчивых инвестиций, которые не принесут ничего кроме убытков. Самое результативное – это развивать проекты, которые у вас уже работают.

Стрельцы

Планам начать свое дело в августе не суждено сбыться. Вас, скорее всего, подведут партнеры. В личной жизни могут произойти перемены, которых вы не ожидаете. Не спешите с выводами и быстрыми решениями, лучше основательно разберитесь в ситуации.

Козероги

Вам придется побороться за свои деньги будь то долговые кредитные обязательства или задержка оплаты труда. Возможно, в этой борьбе вам понадобится помощь юриста или трудовой инспекции. В любом случае – не отступайте!

Водолеи

Вас заставит понервничать состояние здоровья кого-то из членов вашей семьи. Разумно составленный план лечения поможет победить неприятные симптомы. Кстати окажется возвращенный вам долг или дополнительные неожиданные доходы.

Рыбы