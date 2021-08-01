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Фото: ретрофестиваль We Love The 90's прошел с небывалым успехом

Фестиваль We Love The 90 собрал в этом году многих любителей музыки прошлого. В субботу на сцену под шквал аплодисментов вышла любимая всеми Nancy, не оставив никого равнодушным. 

В субботний вечер на сцене зажгли рэпер Ice MC, группа East 17, звезда поп-музыки из Германии Sin With Sebastian и Юлия Волкова из группы T.A.T.U.

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